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Известия.ru

Минобороны прокомментировало удары ВС России по объектам ВСУ словами Путина

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

Министерство обороны России 5 августа прокомментировало ночные удары Вооруженных сил РФ по объектам в Киеве и Киевской области, связанным с Вооруженными силами Украины, словами президента России Владимира Путина.

«Нас никто не слушал. Послушайте сейчас!» — говорится в сообщении в мессенджере «Макс».

Публикация сопровождена фотографией с надписью «Бьем, раз слов не понимают».

ВС РФ нанесли удары по логистическим центрам ВСУ в Киеве и Киевской области ранее в этот день. Под удары попали объекты в Оболонском, Святошинском и Деснянском районах Киева, Киево-Святошинском и Броварском районах, а также в пригороде столицы и Киевской области.

В частности, были поражены транспортно-логистический центр «МЛП–Чайка», логистические центры «Новус» и «Эпицентр», терминалы «Новой почты», транспортно-логистический центр «Транс-Логистик», а также логистические центры «Терминал Бровары», «Рабен Украина» и «Бровары» в Киевской области.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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