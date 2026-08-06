Николай Патрушев обсудил с главой Минобороны Бразилии сотрудничество в сфере безопасности

ЦАМТО, 5 августа. Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев во второй день своего визита в Бразилию обсудил с министром обороны Бразилии Жозе Мусио Монтейро сотрудничество в сфере безопасности и встретился с помощником бразильского лидера Селсу Аморимом.

Как передает "РИА Новости", беседа помощника президента РФ с С.Аморимом была посвящена различным проектам взаимодействия двух стран в морской сфере. Была также затронута тематика многостороннего сотрудничества по линии стран-членов БРИКС.

Отдельный акцент Н.Патрушев и С.Аморим сделали на взаимодействии в сфере судостроения, научной деятельности, образования и изучения морской истории России и Бразилии.

Как заявил Н.Патрушев, большой потенциал есть у России и Бразилии в совместной разработке перспективных морских технологий, в том числе робототехники, беспилотных и автономных аппаратов.

"Большие перспективы имеются по совместной разработке перспективных морских технологий, в том числе в области робототехники, беспилотных и автономных аппаратов, энергетических и навигационных систем, материаловедения и климатической устойчивости, тренажеров для подготовки экипажей", – пояснил Н.Патрушев.

Среди перспективных тем сотрудничества помощник президента также назвал природоподобные технологии, которые активно развиваются в России.

Кроме того, по его словам, Москве и Бразилиа важно разработать и запустить комплексную программу полярных исследований, объединив усилия ряда исследовательских институтов двух стран.

"Считаем важным в контексте растущего интереса Бразилии к освоению Арктики и Антарктики разработать и запустить комплексную программу полярных исследований, объединив усилия целого ряда исследовательских институтов наших стран", – отметил Н.Патрушев.