Раджеш Кумар Сингх: Индия пока не имеет планов по закупке Су-57Э

Представленный на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025 в качестве демонстратора экспортного варианта истребителя Су-57, обозначаемого как Су-57Э, восьмой летный прототип истребителя Су-57 - самолет Т-50-9 (бортовой номер "509"). Дубай, 17.11.2025.

ЦАМТО, 5 августа. Секретарь Министерства обороны Индии Раджеш Кумар Сингх заявил об отсутствии планов по закупке новых истребителей марки "Сухой", включая Су-57Э, сообщает Defence Security Asia.

По его словам, приоритетом Нью-Дели является модернизация уже имеющегося парка Су-30МКИ, производимого по российской лицензии на предприятиях Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

"Нет, мы не рассматривали новые самолеты "Сухого". Индия активно занимается модернизацией уже имеющихся Су-30МКИ, которые производим по российской лицензии", – заявил Р.К.Сингх, отвечая на вопрос о возможном приобретении истребителей пятого поколения.

Индийские ВВС эксплуатируют около 260 истребителей Су-30МКИ.

Программа модернизации, известная как Super Sukhoi, предусматривает переоснащение парка Су-30МКИ до стандарта 4++ с установкой радиолокационной станции с активной фазированной антенной решеткой, обновленного комплекса радиоэлектронной борьбы и новой авионики.

Наряду с модернизацией Су-30МКИ, индийская сторона намерена продолжить закупки французских истребителей Rafale в рамках программы MRFA (Multi-Role Fighter Aircraft) и развивать национальную программу перспективного истребителя пятого поколения AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft).

По данным Defence Security Asia, российская сторона предлагала Индии различные варианты приобретения Су-57Э, включая поставку от 36 до 40 истребителей, передачу исходных кодов программного обеспечения, локализацию производства на мощностях HAL и совместную разработку двухместного варианта (Су-57Д) в увязке с программой Су-57.

Ранее, в марте и апреле 2026 года, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представляла Индии предложение по двухместному варианту Су-57Д с возможностью управления группой беспилотных летательных аппаратов в концепции "ведомый-ведущий" (MUM-T), а также заявляла о готовности максимально использовать индийские системы и комплектующие в рамках программы Make in India.