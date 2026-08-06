CBS: США против Ирана израсходовали почти все запасы ракет большой дальности

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США израсходовали против Ирана почти все запасы ракет большой дальности. Из-за этого у американцев практически не осталось рычагов давления на Тегеран, которые могли бы заставить его принять американские условия в ходе переговоров.
Такое мнение высказывают журналисты телеканала CBS, ссылаясь на опрошенных ими военных экспертов.
В частности, они указывают на исчерпание запасов ракет ATACMS, а также ряда других видов высокоточного вооружения большой дальности. Особенно много такого оружия было израсходовано в ходе совместной операции США и Израиля «Эпическая ярость», которая длилась с конца февраля по начало мая.
Ранее собеседники СМИ отмечали, что сокращение запасов дальнобойных ракет увеличивает риск потерь при нанесении ударов вглубь иранской территории.
Вероятно, из-за этого в Белом доме рассчитывают добиться своих целей дипломатическим путем, если это удастся. В частности, на такие намерения американской администрации указывает израильский телеканал Channel 12.
Впрочем, журналисты отмечают, что американский президент вполне способен внезапно изменить своё мнение, что уже делал неоднократно:
Ранее CBS уже отмечал, что американские запасы ракет большой дальности и средств ПВО стремительно сокращаются. Из-за этого американские военные не могут поддерживать такую же интенсивность ударов, какая была в самом начале войны с Ираном.