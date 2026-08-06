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Военное обозрение

CBS: США против Ирана израсходовали почти все запасы ракет большой дальности

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Источник изображения: topwar.ru

США израсходовали против Ирана почти все запасы ракет большой дальности. Из-за этого у американцев практически не осталось рычагов давления на Тегеран, которые могли бы заставить его принять американские условия в ходе переговоров.

Такое мнение высказывают журналисты телеканала CBS, ссылаясь на опрошенных ими военных экспертов.

В частности, они указывают на исчерпание запасов ракет ATACMS, а также ряда других видов высокоточного вооружения большой дальности. Особенно много такого оружия было израсходовано в ходе совместной операции США и Израиля «Эпическая ярость», которая длилась с конца февраля по начало мая.

Ранее собеседники СМИ отмечали, что сокращение запасов дальнобойных ракет увеличивает риск потерь при нанесении ударов вглубь иранской территории.

Вероятно, из-за этого в Белом доме рассчитывают добиться своих целей дипломатическим путем, если это удастся. В частности, на такие намерения американской администрации указывает израильский телеканал Channel 12.

Трамп хочет заключить соглашение любой ценой.

Впрочем, журналисты отмечают, что американский президент вполне способен внезапно изменить своё мнение, что уже делал неоднократно:

Расстояние между миром и войной при Трампе – это расстояние между буквами на клавиатуре.

Ранее CBS уже отмечал, что американские запасы ракет большой дальности и средств ПВО стремительно сокращаются. Из-за этого американские военные не могут поддерживать такую же интенсивность ударов, какая была в самом начале войны с Ираном.

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Израиль
Иран
США
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