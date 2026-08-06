"Ростех" создал охотничий патрон со скоростью пули больше километра в секунду

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Ростех" разработал скоростной охотничий патрон на замену иностранным, начальная скорость его пули превышает километр в секунду, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

"Госкорпорация "Ростех" создала новый скоростной охотничий патрон IGLA Rocket. Начальная скорость его пули достигает более 1000 метров в секунду. Полностью отечественное изделие позволит заместить на российском рынке иностранные аналоги 308Win", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая начальная скорость обеспечивает надежное поражение цели и хорошую настильность траектории. Новый патрон, по словам разработчиков, дает высокую скорость и точность даже при охоте с короткоствольными винтовками. До максимальной скорости пуля нового боеприпаса разгоняется в оружии со стволом длиной не менее 28 дюймов.

"Охотники на Руси были, есть и будут. И никакими санкциями здесь не помешать. Иностранные поставщики, в том числе эксклюзивные, ушли из-за санкций - себе же хуже сделали. Взамен наши оружейники предлагают боеприпасы, сопоставимые по качеству и даже лучше", - добавили в госкорпорации.

Отмечается, что компоненты патрона с учетом мощности подобраны так, чтобы сохранить безопасное давление в патроннике оружия при выстреле.

Под брендом IGLA также выпускаются дробовые и картечные ружейные патроны OPTIMUM, BIOR, MAGNUM и VECTOR со световым элементом для визуального отслеживания полета дроби, патроны Match 160, Shakal 141 и 160 со стандартной скоростью полета пули.

Кроме того, под брендом IGLA выпускаются антидроновые патроны, которые содержат высокопрочную дробь и позволяют сбивать малые беспилотники на дальности до 100 метров. В настоящее время они эффективно применяются в боевых условиях.