Nikkei: Силы самообороны Японии могут начать использовать американские системы ИИ

ЦАМТО, 5 августа. Власти Японии рассматривают возможность использования Силами самообороны систем искусственного интеллекта американских компаний Palantir и Anduril.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета "Никкэй".

"Правительство Японии рассматривает использование нескольких американских систем ИИ в рамках командования и управления в подразделениях Сил самообороны для более быстрого принятия решений параллельно с дальнейшей интеграцией операций с американскими военными", – говорится в сообщении.

Как отмечает газета, рассматривается применение Maven Smart System от Palantir и технологии Lattice от Anduril.

По данным издания, японские Силы самообороны пока не используют ИИ в рамках командования и управления. Системы ИИ в случае их использования получат доступ к конфиденциальной информации. Газета уточняет, что правительство Японии надеется снизить риски доступа иностранных компаний к секретным данным путем возможного замещения американских систем японскими в дальнейшем.

По информации издания, которое ссылается на чиновника из японского Министерства обороны, Силы самообороны могут использовать несколько американских систем при их подчинении японской модели ИИ, которая будет распределять задания между системами.

Отмечается, что Токио также планирует создать в Японии центры обработки данных и другую инфраструктуру для поддержания работы этих систем, сообщает "РИА Новости".