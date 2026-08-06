«Жмиль» на газ: российские войска получили новый беспилотник-перехватчик

Антидроны уже успешно уничтожают БПЛА противника в зоне проведения спецоперации

Российские войска начали использовать в зоне СВО новейший дрон-перехватчик «Жмиль». Он предназначен для уничтожения БПЛА противника всех типов и способен прикрывать от ударов с воздуха большие территории. А его невысокая стоимость обеспечивает низкую цену перехвата целей. Корреспондент «Известий» побывал в зенитном ракетном соединении группировки войск «Центр» и увидел, как работают расчеты, использующие «Жмиль».

Атаки на встречных курсах

Дмитрий Фельк — оператор новейшего квадрокоптера «Жмиль». Он ведет его, сидя у мониторов. По нюансам работы с пультом управления в нем сразу узнаешь опытного дроновода — он удерживает рычажки джойстика подушечками большого и указательного пальцев. На стене над столом висит видавший виды флаг ДНР. Такие знамена передаются в качестве «наследства» от подразделения к подразделению. По мере того как одни уходят вперед, их укрытия занимают другие — работающие подальше от линии боевого соприкосновения, но полотнища остаются на своих местах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

По связи слышно, как оператор станции поиска диктует возможные места пролета дронов противника и запрашивает визуальное подтверждение. Дмитрий, подняв квадрокоптер на высоту, осматривает большой район с воздуха.

— У меня интересная работа, — говорит он. — Наша задача — перехват как разведывательных, так и ударных БПЛА противника.

Боевая работа в самом разгаре. К моменту вылета операторы дронов ПВО уже знают зону поиска и примерные параметры цели. Им остается провести в заданном квадрате поиск, обнаружить врага и уничтожить его.

Наш собеседник рассказывает, что личный счет ликвидированных БПЛА не ведет, но ему удавалось сбивать почти всё — и мультикоптеры «Баба-яга», и крупные ударные дроны самолетного типа «Лютый».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Для полетов в ночное время у перехватчиков «Жмиль» есть вариант с тепловизионной камерой.

— Тяжелее всего сбивать ударные БПЛА, у них очень большая скорость, и вдогон их не взять. Их надо атаковать на встречном курсе, — объясняет Дмитрий.

Но и тут есть свои трудности. Ударные беспилотники плохо видно в тепловизоре, поэтому перед атакой надо рассчитывать траекторию и высоту, по которой он будет следовать. И при этом для уничтожения такого аппарата есть всего одна попытка: не попадешь сразу, потом не догонишь.

Между вылетами

Снаряжает перехватчики перед вылетами рядовой Иван Васильев — инженер-сапер и оператор БПЛА.

— В отличие от ударных дронов, перехватчикам важно иметь возможность подорвать боевую часть своего дрона дистанционно в наиболее близкой к вражеской «птичке» точке — до начала расхождения, — объясняет он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Поэтому на «Жмиле» установлена осколочно-фугасная боевая часть. У нее много поражающих элементов и сравнительно небольшой вес, поскольку воздушные цели не имеют брони.

И это не единственный плюс нового беспилотника-перехватчика. В отличие от большинства ударных моделей, «Жмиль» можно безопасно посадить и использовать повторно, уменьшая таким образом расход дронов и, соответственно, цену перехвата.

— Мне 22 года, я подписал контракт сразу со срочной службы и хотел работать с беспилотниками, — рассказывает Иван.

Сначала он учился управлять «мавиками», а потом перешел на FPV-аппараты. Ему уже посчастливилось участвовать в боевых эпизодах с уничтожением воздушных целей противника. Но пока он не сбивал их самостоятельно — готовил и запускал БПЛА в качестве инженера.

Иван показывает свои запасы — сложенные одна на другую картонные упаковки. Квадрокоптеры приходят уже собранными, и как таковая мастерская для работы с ними не нужна. Иван проверяет прошивку, корректную работу программ и заряжает аккумуляторы. А главное — снаряжает и устанавливает боеприпас. И всё — дрон к бою готов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Для эффективных перехватов, конечно, важны не только характеристики отдельных дронов. Большое значение приобретают системы поиска, которые могут вовремя обнаружить цель.

Кроме того, важно иметь информационную сеть, которая позволяет сообщать о маршрутах противника и опознавать в воздухе дроны по принципу «свой-чужой». Благодаря этому можно выбрать нужное средство поражения БПЛА и не помешать друг другу в самый ответственный момент.

Конструкторы, разрабатывая БПЛА «Жмиль», пошли на компромисс: обеспечили машине возможность вертикального взлета и большую маневренность, пожертвовав скоростными характеристиками. Они по этому показателю уступают серьезным БПЛА-самолетного типа. Тем не менее аппарат уверенно занял свою нишу, дополнив другие дроны противовоздушной обороны.

Сейчас в войсках используется целая линейка беспилотных перехватчиков. Так, например, в качестве малого ПВО на пунктах воздушного наблюдения есть дроны «Елка» с возможностью быстрого запуска с рук и автоматическим захватом цели.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Для более длительного патрулирования и уничтожения скоростных целей используются уже дроны самолетного типа. Например, аппараты типа «Молния-ПВО», которым для старта необходима катапульта.

Система ПВО на территории конфликта, где дроны воюют с дронами, сейчас переживает бурную трансформацию. Наши войска получают беспилотники, которые уверенно уничтожают БПЛА противника, — и «Жмиль» один их них.

Дмитрий Астрахань