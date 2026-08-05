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Российская газета

Технология сырая: Боец СВО раскритиковал летающую "микроволновку" из США

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МАХ-канал 1430-го полка
МАХ-канал 1430-го полка.
Источник изображения: rg.ru

Американский дрон Morfius X-Rotor с микроволновым излучателем далек от совершенства и пока не сможет справиться на фронте с FPV-беспилотниками. К такому выводу пришли операторы беспилотных систем 1430-го гвардейского полка, который воюет в Запорожской области.

Презентация устройства состоялась в июле на авиакосмическом салоне Фарнборо-2026 в Лондоне. Система подавления представляет собой аппарат, оснащенный мощным микроволновым излучателем. За счет направленного электромагнитного импульса, как сообщает Defense News, он способен нейтрализовать более 50 вражеских целей за один вылет.

"На данный момент технология "максимально сырая", а сам аппарат стоит невероятных денег. Мы пробовали создать нечто подобное, и там возникло огромное количество проблем. Это очень дорогая разработка на сегодняшний день. И то, что они заявляют, будто это дешевле, чем средства РЭБ, - это совершенно не так, - считает оператор беспилотных систем 1430-го гвардейского полка с позывным Понедельник.

Кроме того, таким "летающим микроволновкам" необходима сложная наземная инфраструктура для обслуживания.

"Потерять такой аппарат достаточно просто, поэтому реальная стоимость получается колоссальной. Прибавьте сюда долгую и сложную подготовку личного состава, содержание самого расчета и обслуживание "самолета" (Прим. ред.). И нужно понимать, что одной единицы мало, их нужно как минимум несколько. Появление подобных систем на поле боя - это перспектива какого-то необозримого будущего", - резюмирует военнослужащий.

Кстати

Россия также участвует в гонке СВЧ-технологий. Например, комплекс "Листва" используется для дистанционного разминирования и уже стоит на вооружении РВСН. Его сверхвысокочастотное излучение нейтрализует взрывные устройства с электронными компонентами на дистанциях до 100 метров.

В рамках проекта "Алабуга" создана электромагнитная ракета, способная отключать системы коммуникаций и обезвреживать технику противника в радиусе нескольких километров.

Отечественные СВЧ-пушки, как ранее сообщал советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев, планируется устанавливать на беспилотных самолетах шестого поколения.

Николай Грищенко

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