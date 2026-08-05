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Российская газета

Путь солдата: как легендарный танк Т-62 получил "второе дыхание" на СВО

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Танк Т-62.
Танк Т-62.
Источник изображения: rg.ru/Алексей Моисеев

В августе исполняется 65 лет со времени принятия на вооружение отечественного среднего танка Т-62. Эта боевая машина принимала участие в десятках вооруженных конфликтов, а в настоящее время ее глубоко модернизированные версии задействованы в ходе выполнения задач специальной военной операции.

Главной "изюминкой" "шестьдесят второго" стало 115-мм орудие 2А20 (известное также как У-5ТС "Молот"). Это была первая в мире серийная гладкоствольная пушка, почти на два десятка лет опередившая западные разработки: например, 120-мм германская Rh120 на танке Leopard 2 поступила на вооружение лишь в 1979 году.

В ходе боевого применения на Ближнем Востоке из 2А20 уничтожали не только американские M48, М60, британские Centurion и Chieftain, но и боевые вертолеты, такие как Hughes 500 MD и AH-1J, произведенные в США.

В ряде источников сообщается, что Т-62 впервые открыто показали на военном параде 7 ноября 1967 года. Однако, судя по кинохронике, по Красной площади они впервые прошли еще 9 мая 1965 года.

На одних из самых масштабных военных учений "Днепр-67" с участием около полутора миллионов военнослужащих были задействованы уже тысячи таких танков. Их бесконечные ряды были продемонстрированы на состоявшемся в финале параде.

В августе 1968-го Т-62 участвовали в операции "Дунай" на территории Чехословакии, затем были события на Даманском.

В октябре 1973-го эта техника в составе армий Египта и Сирии принимала участие в боях в зоне Суэцкого канала и на Голанских высотах. Позже были конфликты в Эфиопии, ввод советских войск в Афганистан, Ирано-иракская война, противостояние в Ливане - и везде были задействованы боевые машины, сошедшие с конвейера Нижнего Тагила.

Сегодня Т-62 получают дополнительную защиту, новые прицельные комплексы с тепловизорами, более мощные двигатели и другие усовершенствования, позволяющие им эффективно действовать в условиях современных боевых действий.

Алексей Моисеев

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