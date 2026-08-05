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Япония приступает к строительству крупнейшего в мире эсминца с системой ПРО AEGIS

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Эсминец

Япония приступает к строительству крупнейшего эсминца водоизмещением 14500 тонн, оснащенного системой ПРО AEGIS, в ответ на изменяющуюся ситуацию в Восточной Азии — в частности, на ракетные испытания Северной Кореи и напряженность вокруг Тайваня.

Будучи способным отслеживать и поражать одновременно несколько воздушных скоростных целей, включая баллистические (а в перспективе и гиперзвуковые), он станет ключевым элементом интегрированной ПВО и ПРО Японии, усилив ее наземные системы и ресурсы союзников. Увеличенный корпус эсминца позволит разместить больше ракет-перехватчиков, усовершенствованные РЛС, более мощную энергетическую установку, что позволит ВМС Японии поддерживать многонациональные операции — прежде всего, совместно с США. Новый японский эсминец ориентирован в основном на защиту страны от ракетных атак. Его строительство — отражение масштабных изменений в оборонной политике Страны Восходящего Солнца, что должно повысить ее способность реагировать на вызовы в сфере безопасности.

Александр Агеев

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КНДР
США
Тайвань
Япония
Проекты
ГЗЛА
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