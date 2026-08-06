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Военное обозрение

Минобороны Индии заявило, что отказывается от покупки российских Су-57

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Источник изображения: topwar.ru

Индия приняла окончательное решение по вопросу приобретения Су-57. Решение это состоит в отказе от закупок российского самолёта 5-го поколения. Речь идёт о версии Су-57Э, которая предлагалась Нью-Дели российской стороной.

Как сообщает Defence Security Asia со ссылкой на секретаря министерства обороны Индии Раджеша Кумара Сингха, Нью-Дели не рассматривает закупку самолётов «Сухого», включая упомянутые Су-57Э.

Он добавил, что Индия активно работает над модернизацией имеющихся Су-30МКИ, которые производятся по лицензии РФ, называя этот самолёт одной из наиболее успешных программ индийской военной авиации.

Россия в последнее время активно продвигала Су-57 на индийский рынок, предлагая не только продажу, но и локализацию производства на мощностях Hindustan Aeronautics Limited с передачей технологий. В декабре 2025 года на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсуждалась идея совместного производства до 40 машин. Однако эти предложения были отклонены.

Эксперты связывают отказ с негативным опытом участия Индии в совместной программе FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), из которой страна вышла в 2018 году. Тогда Нью-Дели объяснил это решение претензиями к характеристикам Су-57, в частности, несоответствием требованиям малозаметности. При этом индийские военные до сих пор так и не смогли ответить на вопрос о том, что именно в малозаметности Су-57 их не устраивает.

Вместо закупок самолётов пятого поколения за рубежом Индия собирается реализовать собственную программу - AMCA. Это первый полностью индийский проект истребителя пятого поколения, который должен занять нишу между лёгким Tejas и тяжёлыми истребителями.

Текущий статус программы весьма неоднозначен. Программа AMCA получила одобрение Комитета кабинета министров по безопасности в марте 2024 года с бюджетом около 1,56 млрд долларов. В мае 2026 года министерство обороны выпустило запрос предложений трём частным консорциумам - Tata Advanced Systems, Larsen & Toubro-BEL и Bharat Forge-BEML - на разработку пяти прототипов.

Согласно плану, первый прототип AMCA будет представлен в 2027 году, первый полёт ожидается в 2028–2029 годах, сертификация - лишь к 2032 году, а принятие на вооружение и вовсе не ранее 2034–2035 годов. ВВС Индии планируют сформировать семь эскадрилий AMCA. В Андхра-Прадеше уже начато строительство комплекса для интеграции и лётных испытаний.

Многие эксперты в самой Индии отмечают, что к 2035 году эти самолёты уже морально устареют, и у других стран появится авиация как минимум 6-го поколения.

AMCA - это двухдвигательный одноместный многоцелевой истребитель-невидимка массой порядка 25 тонн. Максимальная скорость: 2600 км/ч, дальность полёта до 3240 км, практический потолок: 20 000 метров, боевая нагрузка: до 1500 кг во внутренних отсеках и до 5500–6500 кг на внешних подвесках, вооружение включает ракеты Astra и управляемые авиабомбы. Двигатели: начальная версия AMCA Mk1 будет оснащаться американскими GE F414, будущая Mk2 — более мощным 120 кН двигателем, совместно разрабатываемым с французской Safran.

Самолёт получит радар с активной фазированной решёткой, систему радиоэлектронной борьбы, стелс-технологии (включая внутренние отсеки вооружения и радиопоглощающие покрытия), а также систему искусственного интеллекта для сенсорного синтеза. Заявленный параметр эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) — ниже, чем у китайских J-20.

Отказ от Су-57 означает, что Индия до появления AMCA будет рассчитывать на модернизацию существующего парка истребителей, что оставляет страну без истребителей пятого поколения как минимум до середины следующего десятилетия.

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
FGFA
J-20
Tejas
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Проекты
Истребитель 5 поколения
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