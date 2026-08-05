США ввели санкции против структур Минобороны России. Кто попал под ограничения?

США на два года ввели санкции против структур Минобороны РФ

Госдепартамент США на два года ввел санкции против российских Сухопутных войск, Главного ракетно-артиллерийского управления и других структур Минобороны России. В список также включены две компании и пять россиян. Что известно о новых ограничениях и какие еще санкции могут ввести США — в материале «Газеты.Ru».

Госдеп США ввел санкции против структур Минобороны России. Ограничения вступили в силу задним числом, с 24 июля, и будут действовать в течение двух лет.

Эти меры вступили в силу на фоне споров в конгрессе о более масштабном пакете против России, который может задержаться из-за разногласий вокруг тарифных полномочий Дональда Трампа.

Какие структуры Минобороны попали под санкции

Уведомление Госдепартамента поступило в Федеральный реестр США 3 августа, его официальная публикация состоялась 4 августа.

Ограничения связаны с предполагаемой передачей Ирану, КНДР и Сирии либо приобретением у этих стран товаров, услуг и технологий, которые якобы могут использоваться при разработке оружия массового уничтожения или ракетных программ.

Под санкции попали Сухопутные войска РФ, Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ), Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны, а также 1061-й центр материально-технического обеспечения.

Меры также ввели против компании «Гидеон Альфа» и ООО «Интернэшнл инвест компани», включая их подразделения, дочерние структуры и правопреемников. Кроме того, в список внесли пятерых россиян: Андрея Гусева, Андрея Косолапова, Владислава Морозика, Александра Приходько и Сергея Цибарева.

Что предусматривают новые санкции

В тексте официального уведомления Госдепартамента не уточняется, какие именно действия, сделки или поставки российских военных структур послужили реальным поводом для применения санкций.

После публикации документа в отношении фигурантов нового санкционного списка автоматически начинают действовать ограничения, предусмотренные законом INKSNA. Американским государственным ведомствам запрещено закупать у них товары, технологии и услуги, заключать с ними контракты и предоставлять любую государственную поддержку.

Кроме того, США прекращают продажу фигурантам продукции военного назначения и не будут выдавать новые экспортные лицензии на поставку контролируемых товаров и технологий. Как отмечается в документе, эти меры действуют в дополнение к другим американским санкциям, которые уже могут распространяться на организации и физических лиц из списка.

Обсуждение масштабного пакета санкций

Помимо санкций Госдепартамента, в США продолжают обсуждать законопроект Линдси Грэма о масштабных ограничениях против России. Сенат большинством голосов одобрил процедурное продвижение законопроекта — его поддержали 86 сенаторов, против выступили 12.

Документ предусматривает санкции против Владимира Путина, российских политических и военных руководителей, крупных государственных компаний, банков, энергетических проектов и иностранных организаций, которые, по версии Вашингтона, помогают российскому оборонному сектору. Ограничения также планируется распространить на «теневой флот», а компании, продолжающие сотрудничать с подсанкционными структурами, могут лишиться доступа к системе SWIFT.

Президент США сможет вводить пошлины до 100% на импорт из пяти стран — крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также из пяти государств, которые, по мнению Вашингтона, помогают обходить санкции. Для российского импорта в Соединенные Штаты пошлина может достигать 500%.

Как пишет Politico, ускоренное рассмотрение законопроекта возможно только при согласии всех 100 сенаторов. По словам одного из собеседников издания, окончательное голосование может состояться лишь к концу 2026 года. Затем документ должна рассмотреть Палата представителей, которая вернется с летних каникул в сентябре.

По данным Politico, главные разногласия связаны с тарифной частью законопроекта. Дональд Трамп хочет получить право вводить пошлины до 100% на импорт из стран, продолжающих закупать иранскую нефть. Демократы опасаются, что эти полномочия позволят вводить такие меры и в отношении союзников США.

Еще одним спорным пунктом остается раздел 115, который позволяет президенту отказаться от применения санкций, если он представит конгрессу соответствующее обоснование. Автор колонки The Washington Post высказал мнение, что положения о пошлинах стоит исключить, а остальные санкции сделать обязательными.

Ирина Маркова