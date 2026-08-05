Mashregh: Израиль испытывает серьезные проблемы из-за войны на несколько фронтов

Медийная кампания Израиля против Ирана противоречит реальному положению дел в ЦАХАЛ, пишет Mashregh. Согласно внутренним отчетам и заявлениям Генштаба, страна столкнулась с дефицитом личного состава, исчерпанием ракет для ПВО и тяжелым экономическим кризисом.

В последние дни американские и израильские информационные ресурсы развернули масштабную медийную кампанию, посвященную новому оперативному плану вооруженных сил США при участии израильской армии, направленному против Исламской Республики Иран.

Эта массированная информационная атака в сочетании с данными с местности побудила военно-политическое руководство Ирана занять твердую и бескомпромиссную позицию, предупредив о недопустимости любых агрессивных действий со стороны США и их ближайшего союзника — Израиля, а также подтвердив полную готовность страны к решительному отпору.

Примечательная особенность данной пропагандистской кампании — многочисленные громкие заявления израильских лидеров о готовности к новому витку противостояния с Исламской Республикой Иран. Биньямин Нетаньяху и его военный министр Исраэль Кац с каждым днем все более воинственно высказываются о перспективе полномасштабной войны с Ираном, одновременно открыто или косвенно угрожая Египту и допуская словесные выпады в адрес Турции. Подобная агрессивная риторика, подчас производящая впечатление чрезмерной эскалационной готовности, формирует образ абсолютной и неограниченной военной мощи.

Однако за этой бравадой скрывается объективная и сокрушительная реальность: израильское государство предстает как крайне уязвимая, истощенная структура, находящаяся на грани полного изнеможения и способная рухнуть от любого серьезного внешнего или внутреннего потрясения.

Для осознания всей глубины этого парадокса достаточно обратиться к фундаментальным характеристикам Израиля. Это государство представляет собой демографически и географически крайне уязвимое образование: население составляет менее десяти миллионов человек, сформированное из гетерогенной массы иммигрантов из разных стран мира, обладающих различными идентичностями, верованиями и социальными укладами, а также включающее значительное арабское меньшинство. При этом страна лишена какой-либо однородной национальной сплоченности. Территория Израиля — не более чем точка на карте, полностью лишенная стратегической глубины и естественных оборонительных рубежей, подобных тем, что имеются, например, у Ирана или Йемена (труднопроходимые горы, обширные пустыни, горный рельеф).

Израиль расположен на одной из самых засушливых территорий мира, его жизнедеятельность сосредоточена вокруг трех крупных городов: Иерусалима, Тель-Авива и Хайфы. Нефтеперерабатывающие заводы, промышленные и военные объекты крайне малочисленны и сверхцентрализованы, что делает их легкой мишенью для любого массированного удара.

К этому следует добавить последствия затяжного военного конфликта, длящегося с 7 октября 2023 года. За это время Израиль вел одновременно несколько кампаний на разных фронтах, понеся наиболее тяжелые потери в прямом столкновении с Ираном и движением "Хезболла". Эти столкновения нанесли серьезный ущерб его военным объектам, экономической инфраструктуре и жизненно важным системам.

Экономика Израиля, несмотря на значительную финансовую поддержку США, продолжает демонстрировать устойчивые признаки рецессии, инфляционного давления и многомиллиардного бюджетного дефицита. Нарастающая волна эмиграции представителей деловых и академических кругов, особенно активизировавшаяся после последнего обострения отношений с Ираном, ставит под вопрос долгосрочную экономическую и социальную стабильность страны.

В условиях нарастающего внутреннего истощения возникает закономерный вопрос: чем объясняется стремление израильского руководства к дальнейшей эскалации и риторическим угрозам в адрес государств с более значительным демографическим и территориальным потенциалом, таких как Турция и Египет? Ответ, по всей видимости, лежит в плоскости внутриполитической конъюнктуры. Для израильского руководства постоянное поддержание атмосферы внешней угрозы становится инструментом консолидации внутренней поддержки и уклонения от отчетности перед обществом, которое все более явно демонстрирует признаки усталости от затяжного противостояния.

Результатом этой стратегии становится углубляющийся разрыв между декларируемыми амбициями и реальными возможностями государства. Согласно полевым данным и предупреждениям собственных высших военных чинов, Израиль не только не способен к открытию нового фронта, но и находится на грани внутреннего коллапса и полного истощения боеспособности на уже существующих направлениях. Этот разрыв между риторикой и реальностью и является центральной осью анализа, который далее будет подкреплен конкретными статистическими данными и отчетами израильского военного командования.

Кризис численности: дефицит личного состава превышает первоначальные оценки

Вопреки успокоительным заявлениям политического руководства, высшие армейские чины Израиля открыто предупреждают о вероятном развале вооруженных сил. 21 марта начальник Генерального штаба, генерал-лейтенант Эяль Замир, на закрытом заседании кабинета безопасности заявил, что армия уже вывесила 10 "красных флагов", резервисты "не выдержат", а вооруженные силы движутся к "внутреннему коллапсу". На заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности он также предупредил, что "армия резерва рухнет", и спрогнозировал потерю тысяч боевых солдат с января 2027 года в связи с сокращением срока срочной службы до 30 месяцев.

Новые данные свидетельствуют о том, что ситуация гораздо серьезнее, чем сообщалось ранее. Официальный представитель армии Эфи Дефрин оценивает общий дефицит личного состава примерно в 15 тысяч солдат, из которых от 7 до 8 тысяч — бойцы непосредственно боевых подразделений. Этот показатель превышает предыдущую оценку в 12 тысяч человек.

Методика расчета присутствия резервистов, по-видимому, дает чрезмерно оптимистичную картину. Как сообщает армейское радио, подразделения, отчитывающиеся о явке в 50–70 процентов, в реальности действуют с гораздо меньшей эффективностью.

Признаки истощения: от развала бригад до массового бегства с баз

Сообщения свидетельствуют о конкретных и тревожных примерах критического износа сил. Армейское радио Израиля информировало, что некоторые резервные бригады приблизились к "фактическому развалу". Одна из резервных танковых бригад, направленных в Ливан, столкнулась с острой нехваткой танков, и командиры признали, что эти части "совершенно не укомплектованы".

В одном из эпизодов резервная рота завершила миссию в Ливане с одним-единственным офицером — командир роты был отстранен, а сержантский состав отсутствовал.

31 июля 2026 года израильская газета "Исраэль Хайом" сообщила, что 100 военнослужащих бригады "Гивати" покинули свою базу в знак протеста против действий командования роты, оставив при этом оружие.

Кризис вооружений: дефицит танков, боеприпасов и запасных частей

Кадровый дефицит — не единственная проблема. Армия также сталкивается с острой нехваткой вооружения и материально-технических средств.

Нехватка боеготовых танков: в результате массированных повреждений бронетехники в ходе боев, особенно в секторе Газа и Южном Ливане, вооруженные силы более не располагают достаточным количеством танков в состоянии боевой готовности. Бронетанковые подразделения вынуждены действовать с меньшим, чем предусмотрено штатным расписанием, числом машин.

Дефицит боеприпасов и ракет-перехватчиков: высокопоставленный офицер сообщил изданию "Калькалист", что за время затяжной войны армия израсходовала около 100 тысяч авиационных боеприпасов и теперь испытывает нехватку ракет для систем противовоздушной обороны: от "Железного купола" до "Стрелы-3". Он предупредил, что в случае нового витка конфликта уровень боеготовности будет ниже.

Износ техники и дефицит запасных частей: военный обозреватель газеты "Маарив" Ави Ашкенази сообщил, что маневренные подразделения испытывают серьезный дефицит запасных частей для бронемашин, что негативно сказывается на оперативной мобильности. В некоторых случаях это вынуждает военнослужащих переносить тяжелое снаряжение вручную и передвигаться пешком. Поврежденная техника продолжает направляться в зону боевых действий.

В последнюю неделю июля командующий Европейским командованием вооруженных сил США генерал Алексус Гринкевич уведомил Пентагон о недостаточности военно-морских сил для продолжения защиты Израиля от баллистических ракетных атак.

По данным источников, беседовавших с газетой The Washington Post, соответствующее предупреждение было направлено в письменной форме высшему руководству Пентагона. Согласно этим источникам, Гринкевич заявил, что в случае, если не будет предоставлен дополнительный эсминец он будет вынужден осуществлять выбор между защитой Соединенных Штатов и защитой Израиля.

Один из американских чиновников в сфере безопасности также отметил, что предупреждение Гринкевича созвучно предыдущим запросам высокопоставленных американских генералов, направлявшимся в Пентагон.

Финансовый кризис: бюджетный дефицит и расхождение в приоритетах

Вооруженные силы столкнулись с серьезным бюджетным кризисом, который парализует их восстановление. Резкое увеличение операционных расходов привело к образованию дефицита в десятки миллиардов шекелей.

Военное ведомство Израиля настаивает на беспрецедентном увеличении бюджетных ассигнований, однако министерство финансов выступает против этого требования. Высокопоставленный офицер предупредил, что из-за задержек в финансировании армия лишена возможности заключать новые контракты с израильскими производителями, а складские запасы неуклонно сокращаются.

Кроме того, несмотря на утверждение программы "Хошен" объемом 350 миллиардов шекелей, ее реализация застопорилась из-за бюджетных разногласий, в результате чего вооруженные силы отстают от Ирана в гонке вооружений.

Системный кризис в вооруженных силах

С учетом новых данных масштаб кризиса выглядит значительно серьезнее, чем предполагалось первоначально. Армия Израиля столкнулась с дефицитом личного состава в 15 тысяч человек, нехваткой танков и боеприпасов, критическим износом резервных подразделений, находящихся на грани развала, а также с бюджетным тупиком. Неоднократные предупреждения начальника Генерального штаба о "внутреннем коллапсе" и конкретные примеры, включая массовое оставление базы сотней военнослужащих, свидетельствуют о глубине системного кризиса.

Создается впечатление, что израильская армия достигла предела своих возможностей в управлении несколькими фронтами одновременно. Без кардинальных изменений в организационной структуре, системе финансирования и подходах к комплектованию личным составом продолжение затяжного конфликта представляется крайне затруднительным.