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Военное обозрение

Финляндия создаёт первое в мире постоянное хранилище ядерных отходов

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Источник изображения: topwar.ru

Новый объект Onkalo на финской территории соответствует всем требованиям безопасности и может быть введён в эксплуатацию. Там Финляндия создаёт первое в мире постоянное хранилище ядерных отходов.

Такое сообщение сделал финский Центр радиационной и ядерной безопасности (STUK).

Там заявили, что одобряют выдачу компании Posiva, которая станет оператором объекта, лицензии на эксплуатацию постоянного хранилища отработанного ядерного топлива. Она будет действительна до 2070 года. В сообщении на портале организации сказано:

Центр радиационной и ядерной безопасности поддерживает выдачу лицензии на эксплуатацию объекта по захоронению отработанного ядерного топлива.

Будет ли выдан разрешительный документ, правительство Финляндии решит уже осенью. В числе прочего, для одобрения проекта требуется разрешение Минтруда страны. Но глава компании-эксплуатанта Илкка Пойколайнен очень высоко оценивает шансы на то, что проект одобрят.

Объект предполагается разместить в районе населенного пункта Эурайски на западном побережье страны, недалеко от атомной электростанции «Олкилуото», удаленной от финской столицы на 240 километров. Уникальность данного захоронения заключается в том, что оно рассчитано на 100 тысяч лет.

Отходы будут загружены в капсулы из чугуна, покрытые медной оболочкой. Такое покрытие защитит ёмкость от коррозии. Затем упакованное топливо погрузят в скважины на глубину около 400 метров.

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Страны
Финляндия
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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