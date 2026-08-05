Войти
Военное обозрение

Российские дроны нашли способ бороться с украинскими системами РЭБ

124
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Применяемые российскими дронами Mesh-сети стали огромной проблемой для украинских систем радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил советник Зеленского по технологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов.

По словам советника, постоянная смена диапазонов российскими беспилотниками является очень большой проблемой для ВСУ и помехой для перехвата. Дошло уже до того, что, пытаясь задавить применяемые российскими дронами диапазоны, украинские РЭБ мешают работе собственных РЛС. А всё дело в том, что российские специалисты нашли диапазон, на котором работают украинские РЛС «Рада», и теперь стараются летать на нем. А при включении РЭБ украинцы глушат свои же станции.

Почему они сделали 3200–3400? Не все об этом знают. А они поступили так, потому что в этом диапазоне работают наши РЛС «Рада». И потому, когда мы начали строить средства РЭБ и не думали о том, что мы делаем, так произошло очень быстро, что наши средства РЭБ начали мешать нашим РЛС по всей стране.

Также Бескрестнов подтвердил, что удары американских дронов «Хорнет» по трассе «Новороссия» утратили свою эффективность из-за принятых российскими войсками мер. По его словам, попытки перерезать логистику Крыма фактически потерпели крах. Хотя удары все еще наносятся, но они единичные и ни на что уже не влияют.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.08 01:47
Комментарий к "Рукопись о Баскервилях: деталь, после которой дело Холмса становится другим"
  • 05.08 01:04
  • 0
Комментарий к "Правда ли, что Россия проиграла Первую мировую из-за отсталости? Вся правда о главной военной лжи века"
  • 04.08 22:58
  • 0
Комментарий к "Медленное угасание "коалиции желающих" (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 04.08 20:17
  • 0
Комментарий к "Закладка, определившая эпоху: день рождения двух морских легенд" и "Испытание океаном: история головного эсминца проекта 956, который дал имя серии"
  • 04.08 07:03
  • 1
Китайские ученые сделали ночное видение полноцветным
  • 04.08 04:51
  • 1
Медленное угасание "коалиции желающих" (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 04.08 04:40
  • 16353
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.08 01:30
  • 1
Комментарий к "Голодомор. Ложь и факты"
  • 04.08 01:09
  • 1
Комментарий к "Нравственный вакуум: Может ли атеизм обосновать добро? Христианство как опора человечности"
  • 04.08 00:17
  • 0
Комментарий к "Города-предатели, встречавшие немцев как освободителей"
  • 03.08 23:00
  • 1
Крепко сбитые: как работают мобильные огневые группы на «Тиграх»
  • 03.08 22:59
  • 0
Комментарий к "Почему Красная Армия не смогла прорвать линию Маннергейма три месяца"
  • 03.08 22:52
  • 135
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.08 22:42
  • 3
«Новая эра авиации спецопераций»: генерал США оценил штурмовик Skyraider II
  • 03.08 21:34
  • 0
Ответ на вопрос "А стоит ли цитировать маршала Жукова"