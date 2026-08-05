Российские дроны нашли способ бороться с украинскими системами РЭБ

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Применяемые российскими дронами Mesh-сети стали огромной проблемой для украинских систем радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил советник Зеленского по технологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов.

По словам советника, постоянная смена диапазонов российскими беспилотниками является очень большой проблемой для ВСУ и помехой для перехвата. Дошло уже до того, что, пытаясь задавить применяемые российскими дронами диапазоны, украинские РЭБ мешают работе собственных РЛС. А всё дело в том, что российские специалисты нашли диапазон, на котором работают украинские РЛС «Рада», и теперь стараются летать на нем. А при включении РЭБ украинцы глушат свои же станции.

Почему они сделали 3200–3400? Не все об этом знают. А они поступили так, потому что в этом диапазоне работают наши РЛС «Рада». И потому, когда мы начали строить средства РЭБ и не думали о том, что мы делаем, так произошло очень быстро, что наши средства РЭБ начали мешать нашим РЛС по всей стране.

Также Бескрестнов подтвердил, что удары американских дронов «Хорнет» по трассе «Новороссия» утратили свою эффективность из-за принятых российскими войсками мер. По его словам, попытки перерезать логистику Крыма фактически потерпели крах. Хотя удары все еще наносятся, но они единичные и ни на что уже не влияют.