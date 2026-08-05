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На Западе признали Россию лидером рейтинга сильнейших ВКС Европы

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Фото: Tingshu Wang / Reuters
Фото: Tingshu Wang / Reuters.

TNI: ВКС России остаются неоспоримыми лидерами в Европе

Воздушно-космические силы (ВКС) России остаются неоспоримым лидером в Европе. Об этом сообщает журнал The National Interest (TNI).

По данным издания, Россия обладает самым большим флотом в Европе, насчитывающим более 900 фронтовых самолетов. Более того, Россия остается одной из немногих стран, которая владеет собственным истребителем пятого поколения — Су-57.

«Не следует питать иллюзий насчет якобы слабости Воздушно-космических сил России: ее ВКС — сильнейшие в Европе, вне конкуренции», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что танк Т-90М с комплексом активной защиты (КАЗ) «Арена-М», вероятно, проходит испытания на полигоне вблизи предприятия «Уралвагонзавод». Сообщалось, что поставляемые российским предприятием танки могут комплектоваться по смешанному принципу, когда часть машин получает штатный КАЗ, а другие — обновленный «мангал» и расширенный пакет динамической и противокумулятивной защиты.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
Истребитель 5 поколения
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