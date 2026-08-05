TNI: ВКС России остаются неоспоримыми лидерами в Европе

Воздушно-космические силы (ВКС) России остаются неоспоримым лидером в Европе. Об этом сообщает журнал The National Interest (TNI).

По данным издания, Россия обладает самым большим флотом в Европе, насчитывающим более 900 фронтовых самолетов. Более того, Россия остается одной из немногих стран, которая владеет собственным истребителем пятого поколения — Су-57.

«Не следует питать иллюзий насчет якобы слабости Воздушно-космических сил России: ее ВКС — сильнейшие в Европе, вне конкуренции», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что танк Т-90М с комплексом активной защиты (КАЗ) «Арена-М», вероятно, проходит испытания на полигоне вблизи предприятия «Уралвагонзавод». Сообщалось, что поставляемые российским предприятием танки могут комплектоваться по смешанному принципу, когда часть машин получает штатный КАЗ, а другие — обновленный «мангал» и расширенный пакет динамической и противокумулятивной защиты.