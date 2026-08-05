Воинское знание: Монголия освоит опыт армии РФ в использовании беспилотников и РЭБ

Более 700 человек примут участие в совместных учениях «Селенга-2026»

На полигонах возле города Эрдэнэт 4 августа начались совместные российско-монгольские военные учения «Селенга-2026». Подразделения ВС России прибыли в соседнюю страну, чтобы отработать методы борьбы с терроризмом и поделиться приобретенным в ходе СВО опытом использования беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы и легкой моторной техники.

Антитеррористический сценарий

Подразделения российских Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и спецназа прибыли в Монголию, где 4 августа стартовали совместные учения «Селенга-2026». В них участвуют около 700 человек и порядка 200 единиц военной техники. В этом году их основная направленность — борьба с международным терроризмом. Помимо этого, российские военные поделятся опытом, приобретенным в ходе СВО.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Речь, в частности, идет об использовании техники, которая начала активно применяться в боевых действиях лишь в последние несколько лет, — это беспилотные системы, скоростные мотоциклы, бесшумные баги и малогабаритные автомобили.

— Всё, что там отработано и применяется, мы сюда привезли и будем с нашими друзьями в ходе учений использовать, — рассказал на церемонии открытия учений генерал-майор Владимир Белявский, который руководит российскими военными.

Россия и Монголия проводят ежегодные совместные учения почти 20 лет: в 2008–2010 годах — «Дархан», с 2011 года — «Селенга». За эти годы они стали более масштабными, отметил замминистра обороны МНР Баасандамба Дашцэдэнгийн.

— Они превратились в важный механизм устойчивого развития военного сотрудничества между вооруженными силами наших государств и в прочный мост дружбы между двумя государствами, — сказал он.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Сценарий учений по отработке борьбы с терроризмом крайне актуален, полагает военный эксперт Борис Джерелиевский.

— Сегодня террор стал главным инструментом наших геополитических оппонентов. Эпоха классических фронтовых войн в духе Второй мировой уходит в прошлое по демографическим причинам — воевать некому, — пояснил он.

В том числе поэтому наши политические противники стараются делать упор на террористические действия и прокси-армии. Всё чаще боевые действия развязываются радикальными группировками, которые практически открыто поддерживаются западными государствами и оружием, и деньгами — это происходит и в Африке, и на Ближнем Востоке.

К этому, как правило, добавляется традиционный вариант террора: подрывы жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, кровавые акции против мирного населения.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

— Террористические действия осуществляются и руками регулярных вооруженных сил, — отметил Борис Джерелиевский. — Например, с помощью авиационных систем, ракет и дронов, как это делает киевский режим. Такие же операции Соединенные Штаты проводят против Ирана.

Для Монголии проблема борьбы с терроризмом не стоит так остро благодаря дружественному окружению, но готовность необходима всегда, отметил эксперт. У границ республики находится один из главных позиционных районов размещения ядерных стратегических сил Китая.

— Для наших потенциальных противников проникновение в Монголию, а затем и нужные районы Китая даже на уровне разведки было бы колоссальным успехом, — считает Джерелиевский.

Учения «Селенга-2026» актуальны еще и потому, что полученные Российской армией в ходе специальной военной операции навыки применения и борьбы с беспилотниками крайне интересны нашим союзникам — такого опыта, как у нас, нет ни у кого в мире, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

— Монголия не воевала почти 90 лет, и для них будет крайне важно знать, что из себя представляют современные боевые действия, — отметил он. — Сюда в первую очередь входит действия БПЛА разного типа, а также работа систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Отдельного внимания заслуживает характер штурмовых действий в условиях современного высокотехнологичного конфликта. Тем более что на юге зоны СВО они проходят в степных условиях. Монголия же — степная страна.

От Халхин-Гола до «Селенги»

Наша страна сыграла решающую роль в обеспечении безопасности Монголии в ХХ веке. В мае 1939 года, когда японская армия вторглась на территорию Монголии в районе реки Халхин-Гол, сопротивление захватчикам совместно с монгольскими частями оказала Красная армия.

Основные силы Японии были разбиты в августе 1939 года в ходе наступления советско-монгольских соединений под командованием Георгия Жукова. А Монголия оказывала помощь СССР в борьбе с фашистской Германией.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

— Это был колоссальный поток помощи: полушубки, мясо, шерсть, кони для кавалерии. Почти каждый десятый советский солдат уходил на фронт в монгольской зимней одежде, — напомнил Борис Джерелиевский.

На средства граждан МНР для Красной армии была построена танковая колонна «Революционная Монголия» и авиаэскадрилья «Монгольский арат».

В 1945 году СССР и Монголия вместе громили милитаристскую Японию и освобождали Маньчжурию. Население Монголии тогда составляло всего около 800 тыс. человек. Но армия МНР для участия в Маньчжурской наступательной операции выставила несколько кавалерийских дивизий — это свыше 20 тыс. бойцов. Их потери составили несколько сотен человек.

— Когда вы накладываете эти цифры на общую численность населения, осознание масштаба меняется: для Монголии это были большие потери, — отметил Борис Джерелиевский. — Поэтому та совместная победа над японской Квантунской армией стала фундаментом, на котором уже 80 лет держится наше военное и политическое союзничество — несмотря на любые мировые и политические перипетии.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

В октябре 2018 года министерства обороны двух стран подписали долгосрочную программу военного сотрудничества. В том же году Россия передала Монголии военно-технического имущества более чем на $13 млн. В сентябре 2019 года в Улан-Баторе был подписан протокол о возобновлении действия межправительственного соглашения от 3 марта 2004 года об оказании Монголии военно-технической помощи.

Богдан Степовой