Вышли строем: Тихоокеанский флот отработает борьбу с беспилотниками

Какие еще задачи будут решать 60 кораблей и 13 тыс. военнослужащих в рамках масштабных учений

Активное применение безэкипажных катеров и отработка противодействия им станет особенностью главных оперативных учений Тихоокеанского флота — они начались 4 августа и продлятся несколько недель в Японском, Охотском морях и северо-западной части Тихого океана. Но основной упор моряки сделают на отработку применения высокоточного оружия и других современных образцов вооружения. Всего в маневрах задействовано около 60 кораблей и подводных лодок, более 30 самолетов и вертолетов, беспилотные комплексы и свыше 13 тыс. военнослужащих.

Как пройдет учение Тихоокеанского флота

Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) 4 августа выдвинулись в Японское и Охотское моря, а также северо-западную часть Тихого океана — именно там пройдут оперативные учения, которые станут основным мероприятием боевой подготовки флота в этом году.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

В них участвуют ударная группировка во главе с крейсером «Варяг», ракетно-катерные ударные группы, поисково-ударные соединения, а также тральные группы, сообщили в пресс-службе ТОФ. Всего в маневрах в течение нескольких недель задействуют около 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации, свыше 13 тыс. военнослужащих. В районы проведения пусков также выдвинулись расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

Основной упор в ходе учений сделают на отработке комплексного применения высокоточного оружия и современных образцов вооружения. Важной задачей станет также отработка нестандартных оперативных задач.

Какие ракеты будут применяться в ходе учения

Планируется, что флагман Тихоокеанского флота — ракетный крейсер «Варяг» — выполнит стрельбу ракетным комплексом «Базальт». Это одна из самых крупных противокорабельных крылатых ракет, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев. «Базальты» могут применяться против авианосных и других корабельных группировок, а также наземных целей. За счет своей способности преодолевать противовоздушную оборону, они эффективны как против групповых, так и отдельных, хорошо защищенных объектов. Дальность действия — более 500 км.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

— Группа ракетных катеров будет использовать крылатые ракеты «Москит». Такого рода цели даже современные системы противовоздушной обороны сбивают с трудом. «Москиты» могут поражать любого рода морские цели с высокой степенью вероятности, — отметил Дмитрий Корнев.

Корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» применяет комплекс «Уран». Дальность его действия — до 150 км. Это противокорабельная ракета с возможностью применения по наземным целям.

— Береговой комплекс «Бастион» применяет ракеты «Оникс». Это сверхзвуковая ракета, которая может поражать как морские, так и наземные цели. Пробивает любую противовоздушную оборону, — пояснил Дмитрий Корнев.

В завершение корвет «Гремящий» выполнит стрельбу комплексом «Калибр» по полигону Кура. «Калибры» могут поражать наземные цели на дальности до 2,5 тыс. км.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

— Мероприятия будут проходить на всем театре действий Тихоокеанского флота. Это самое большое учение в этом году, можно сказать, итоговое, — рассказал «Известиям» военный эксперт капитан 1-го ранга Василий Дандыкин. — Отрабатываться будут отражение атак противника, высадка десанта, отражение десанта, отражение нападения безэкипажных катеров, противовоздушная оборона и борьба с подводными лодками.

Он отметил, что в маневрах принимают участие подводные лодки различного класса. Они отработают удары по надводным кораблям. Также будут задействованы береговые ракетные войска, морская пехота и морская авиация.

— Учения проводятся с учетом нынешних реалий, с учетом опыта действий на Черном море. Именно поэтому особое внимание будет уделяться применению безэкипажных катеров и способам защиты от них, — сказал Василий Дандыкин.

Эксперт обратил внимание, что на ТОФ уже сформирована дивизия морской пехоты. В ходе маневров будет использоваться опыт специальной военной операции. На каждом корабле размещено подразделение морской пехоты, которое должно защищать его от атак воздушных и морских дронов.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Как сообщали «Известия» 3 августа, в Баренцевом море прошли учения Северного флота по разгрому корабельных группировок условного противника. В них были задействованы фрегат «Адмирал Головко», ракетный крейсер «Маршал Устинов», береговой ракетный комплекс «Бастион» и самолеты разных типов.

Силы условного противника обнаружил самолет Ту-142. Он передал целеуказания на командный пункт группировки — фрегат «Адмирал Головко». Артиллерийским огнем корабельной группировки «вражеский десант» был уничтожен. Затем по мишеням, имитирующим основную группировку противника на дистанции 300 км, был нанесен комбинированный ракетный залп. Фрегат «Адмирал Головко» запустил ракету «Калибр», ракетный крейсер «Маршал Устинов» — «Вулкан», а береговой комплекс «Бастион» отстрелялся «Ониксом». В конце учения атомная подводная лодка «Орел» из подводного положения запустила три крылатые ракеты «Гранит».

Роман Крецул