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Военное обозрение

В Fire Point назвали российскую авиацию главной угрозой для ракет «Фламинго»

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Источник изображения: topwar.ru

Генеральный директор Fire Point Ирина Терех в интервью западной прессе посетовала, что российская авиация представляет собой серьезную угрозу для ракет «Фламинго», поскольку в большинстве случаев перехватывает эти ракеты во время полета. Глава украинской компании также заявила, что, несмотря ни на что, собирается «уничтожить Российскую империю».

По словам Терех, в настоящее время «Фламинго» оснащаются пятью видами двигателей, в том числе АИ-25. Сейчас совместно с Запорожским КБ «Прогресс» компания разрабатывает собственный турбореактивный двигатель, который рассчитывают уже в следующем году запустить в серийное производство. В качестве системы наведения в «Фламинго» используется визуальная навигация и некие «дополнительные источники данных».

Кроме того, глава Fire Point рассказала, что для изготовления двигателя и других узлов украинской баллистической ракеты FP-9 потребовалось построить целый комплекс заводов, включая предприятия по производству твердого ракетного топлива. При этом по меньшей мере один из этих заводов расположен на территории Евросоюза — в Дании. В целом у компании Fire Point в настоящее время 90 малых предприятий, которые занимаются производством и хранением. Навигационные системы для ракеты FP-9, по словам Терех, уже готовы, остается только разработать двигатель и наладить производство соответствующего топлива.

Терех также похвасталась, что, помимо прочего, Fire Point намерена создать свою спутниковую группировку для обеспечения БПЛА связью. Для этого Киев уже наладил сотрудничество с одной из компаний, специализирующейся на производстве спутников.

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