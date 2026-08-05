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Для испанских кораблей разработают новую систему ПВО с лазерным наведением

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Испанская компания Indra приступила к разработке системы противоракетной обороны с лазерным наведением для военных кораблей в рамках специальной программы модернизации SILAEM (Shipborne Launcher System) ВМС Испании.

Как уточняет Naval Today, программа, получившая финансирование в размере 51 млн евро, предусматривает поставку двух версий системы: автономной конфигурации и варианта, интегрированного с боевой информационно-управляющей системой SCOMBA.

УДК "Триесте", Италия

Naval Today


Разработанная как последняя линия обороны корабля, система должна противостоять целому ряду угроз, включая вражеские быстроходные ударные катера, беспилотные летательные и надводные системы, противокорабельные ракеты и атаки, осуществляемые из прибрежных районов.

По словам представителей Indra, одной из определяющих особенностей новинки станет открытая архитектура, обеспечивающая совместимость с боевыми системами и датчиками, поставляемыми другими производителями. Такой подход призван облегчить интеграцию на военно-морских платформах НАТО и союзников, а также позволить в будущем модернизировать систему, добавив дополнительные датчики и возможности.

Система будет объединять в себе: радиолокационную станцию ​​управления огнём X-диапазона (от 8 до 12 ГГц с длиной волны от 3,75 до 2,5 см) для обнаружения и сопровождения целей, пусковую установку ракет с лазерным наведением и усовершенствованную систему управления, координирующую процесс ведения боя.

"Эта разработка отвечает растущей потребности в эшелонированной военно-морской обороне, способной реагировать на все более сложные массированные атаки. Благодаря интеграции множества датчиков и вооружений, система призвана позволить операторам поражать цели на разных дистанциях, используя наиболее подходящий датчик и оружие для каждого сценария", – пояснили в компании Indra.

Напомним, что Indra недавно заключила стратегическое соглашение о поставке испанскому флоту новых амфибийных боевых машин пехоты. Контракт включает 34 платформы SUPERAV. В рамках программы Indra Group поставит несколько модификаций: командно-штабную и эвакуационно-медицинскую машины, а также БМП для транспортировки войск.

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Страны
Испания
Италия
Проекты
NATO
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