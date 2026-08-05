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Российские C-400 сбили 10 МиГ-29 ВСУ за день

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости.

«Военная мысль»: Российские ЗРК C-400 сбили 10 МиГ-29 ВСУ за день в 2023 году

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) C-400 сбили сразу 10 истребителей МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) за день в 2023 году, говорится в опубликованной журналом «Военная мысль» статье «Особенности совершения маневра формированиями зенитных ракетных войск в условиях военного конфликта с учетом опыта специальной военной операции», написанной в соавторстве с начальником зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-майором Александром Романенковым.

«Результаты первых загоризонтных стрельб ЗРК С-400 "Триумф" в 2023 году действительно были триумфальными, когда за день было сбито 10 украинских МиГ-29, а за неделю (без уточнения типов) 24 самолета», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что российская тактика использования ЗРК для загоризонтной стрельбы была изучена противником «достаточно тщательно».

В июле портал Defense News заметил, что Индия испытала ЗРК Kusha, который в перспективе может заменить российский С-400.

В том же месяце издание Military Watch Magazine заметило, что российские ЗРК С-400 могли бы значительно укрепить потенциал Объединенных Арабских Эмиратов по отражению ракетных и беспилотных атак Ирана.

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Страны
Индия
Иран
ОАЭ
Россия
Украина
Продукция
С-400 Триумф
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