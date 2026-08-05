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Деловая газета "Взгляд"

Politico: НАТО доверило управление боевыми операциями ИИ Palantir

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Источник изображения: topwar.ru

Североатлантический альянс управляет реальными боевыми операциями с помощью американского искусственного интеллекта, который автоматически находит цели на спутниковых снимках и рассчитывает расход боеприпасов, пишут СМИ.

Альянс осуществляет контроль над вооруженными столкновениями с помощью систем обработки данных от американской корпорации Palantir, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

Информацию подтвердил командующий объединения по трансформации адмирал Пьер Вандье.

"У альянса нет ни одной жизнеспособной альтернативы технологиям боевого ИИ от Palantir", – заявил высокопоставленный военный. Он также добавил, что в настоящий момент у разработчика отсутствуют реальные конкуренты на рынке.

Программное обеспечение позволяет анализировать огромные массивы спутниковых снимков для выявления целей. Алгоритмы дают рекомендации по выбору оптимального вооружения и автоматически формируют заявки на пополнение арсеналов.

Сейчас единственной кампанией с участием различных структур блока остается конфликт на Украине. Для логистического обеспечения этих процессов под руководством американских специалистов создали специальный штаб в немецком Висбадене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Североатлантический альянс объявил о внедрении системы искусственного интеллекта Maven от Palantir для отслеживания российских войск.

В прошлом году армия США подписала с этой компанией крупнейший контракт на разработку программного обеспечения.

Глава корпорации Алекс Карп открыто помогает киевскому режиму.

Мария Иванова

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