МС-21 вплотную подошел к успеху

Новейший российский лайнер МС-21 совершил первый полет. Его уникальность в том, что в небо впервые поднялся серийный полностью импортозамещенный самолет, то есть именно в таком облике лайнер начнет поступать в авиакомпании. Сроки, правда, сдвинули на 2027 год. Но, учитывая, сколько трудностей пережил проект, это уже не так критично. Главное, Россия с нуля создала машину, которая сможет летать ближайшие три-четыре десятилетия.

Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил полет с аэродрома Иркутского авиационного завода, говорится в сообщении Минпромторга. Полет состоялся 3 августа, он продлился 1 час 23 минуты на высоте до 6 тыс. метров при приборных скоростях до 600 км/ч, полетное задание было выполнено полностью.

ОАК подтвердил готовность обеспечить изготовление первой партии из 18 самолетов. Летную программу по МС-21 планируется завершить в первом квартале следующего года, а получить сертификат – до конца 2027 года. Первым заказчиком будет группа "Аэропорта", которая забронировала более 200 таких самолетов.

Что отличает этот полет от предыдущих?

"Это первый полет серийного лайнера, то есть самолета в том облике, в котором он будет выпускаться следующие десятилетия. Развертывание серийного производства – это один процесс. И параллельно идет второй – сертификация машины, в рамках которой предсерийные самолеты выполняют программу сертификационных полетов", – говорит глава "Авиа.ру" Роман Гусаров.

"Впервые подняли в воздух машину не как опытный образец, а как борт, максимально близкий к тем самолетам, которые будут поставлять заказчикам. Во-вторых, это полет экземпляра, который собран по серийным технологиям, с теми системами и агрегатами, которые должны пойти в следующие лайнеры для авиакомпаний.

В-третьих, этот полет означает, что завод реально умеет делать именно серийный продукт. Это знак того, что проект вплотную подошел к серийному выпуску и передаче самолета авиакомпаниям",

– пояснил Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент".

Перенос сроков передачи первых самолетов заказчику – "Аэрофлоту" с конца этого года на следующий уже не критичен, считает Гусаров. У этого самолета и так судьба непростая: Запад начал вставлять палки в колеса задолго до 2022 года.

Самолет начал разрабатываться в 2009 году, цикл создания такого лайнера – обычно десять лет, и впервые борт полетел в 2017 году, а в 2019-м планировали завершить сертификацию. Однако в 2018 году США наложили санкции на производителя композитного крыла для МС-21, и сертификация была отложена на конец 2020 года, а старт поставок "Аэрофлоту" – на 2021-й. В 2022 году американцы прекратили поставлять свои двигатели для самолета, а потом были введены тотальные санкции на поставку любого оборудования.

"В условиях санкций и стопроцентного импортозамещения сдвиг сроков уже не так критичен. Такой задачи никто не решал в мире. Сейчас Boeing – это большой международный конструктор, Airbus – тем более. А у нас все до последней заклепки отечественное. Главное, что мы получили самолеты, которые будут нас возить следующие 30-40 лет. Ведь авиалайнер создается на многие годы вперед. МС-21 – единственный в мире самолет в своем классе, созданный с нуля в XXI веке. У него есть огромный потенциал для раскрытия, он будет меняться и модернизироваться с течением времени", – отметил Роман Гусаров.

По его словам, если бы санкций не было, Россия постепенно заместила бы половину авиапарка аналогов МС-21 на отечественные борты, но оставалась бы конкуренция внутри страны с другими поставщиками.

"Но нам показали, как могут нас в одночасье "приземлить", лишить неба. А России без авиации нельзя. Мы не Польша, которую можно на машине пересечь за несколько часов от границы до границы. Нам до Питера дольше ехать. Нам нужна собственная авиация, полностью импортозамещенная",

– говорит глава "Авиа.ру".

По его словам, России нужно в течение 10-15 лет порядка 620 МС-21 для замены иностранных бортов, а если рынок будет развиваться и пассажиропоток вырастет, то и еще больше.

МС-21 находится в нише самых массовых и популярных самолетов в мире. "Самолеты такого типа перевозят львиную долю пассажиропотока: 80% рейсов выполняется средними магистральными самолетами из семейства Boeing 737 и Airbus A320. МС-21 должен их заменить. 620 самолетов – это половина всего нашего авиационного флота в стране", – указывает Гусаров.

По последним данным, план производства таков: к 2030 году выйти на выпуск 36 самолетов в год. Причем раньше назывались более поздние сроки. "Это будет великолепный результат, так как в XXI веке Россия столько самолетов еще не производила", – замечает Гусаров.

Реализовать план вполне возможно, если завод будет наращивать объемы выпуска постепенно, удваивая каждый год. Так, если в 2027-м выпуск составит четыре самолета, в 2028-м – восемь самолетов, в 2029-м – 16 бортов, то в 2030 году – уже 32.

Будет ли этого достаточно для удовлетворения потребностей рынка, зависит от того, каков ресурс у тех самолетов, которые сейчас есть в авиакомпаниях, сколько еще они cмогут летать. При необходимости Иркутский завод может выйти на максимальный темп производства, который изначально закладывался, – 72 лайнера в год. Вопрос, покажет ли такой спрос рынок.

Ольга Самофалова