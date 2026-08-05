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ЦАМТО

Заказчиком самолетов ДРЛОиУ GlobalEye в рамках недавно объявленного контракта могут являться ОАЭ

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Самолет ДРЛО и управления Saab GlobalEye
Самолет ДРЛО и управления Saab GlobalEye.
Источник изображения: Saab AB

ЦАМТО, 4 августа. По оценке специалистов Jane's Defence Weekly, заказчиком самолетов ДРЛОиУ GlobalEye в рамках объявленного компанией Saab 27 июля контракта могут являться ОАЭ.

Как сообщал ЦАМТО, 27 июля шведская Saab объявила о подписании с неназванной страной из региона Ближнего Востока контракта стоимостью 10,1 млрд. швед. крон (1,03 млрд. долл.) на поставку двух самолетов ДРЛОиУ GlobalEye. Поставки запланированы на 2030 год.

Ранее предполагалось, что самолеты заказал новый покупатель, однако продажа также может быть связана с необходимостью замены самолетов, поврежденных в ходе боевых действий.

Так, на опубликованных ранее в 2026 году спутниковых снимках авиабазы "Аль-Дафра" в Абу-Даби видно повреждение одного из ангаров после нанесения ударов Ираном. Не исключено, что в результате попадания были повреждены и самолеты, находившиеся внутри.

На снимках Airbus от 16 марта 2026 года на авиабазе видны повреждения от пожара трех ангаров, в районе которых ранее были замечены пять самолетов GlobalEyes. Хотя снимки поврежденных самолетов GlobalEyes отсутствуют, их неоднократное размещение в течение последних лет на стоянке возле этих ангаров на снимках Google Earth указывает на то, что они могли там находиться при ударе.

На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в апреле 2024 года, на авиабазе "Аль-Дафра" идентифицированы три самолета ДРЛОиУ GlobalEye ВВС ОАЭ. На снимках Airbus, опубликованных в марте 2026 года, видно, что три ангара получили повреждения от пожара после иранского удара. Тем не менее, находилась ли техника внутри этих ангаров заметить нельзя.

Повреждения на базе "Аль-Дафра" были нанесены в период с 3 по 15 марта 2026 года во время активной фазы конфликта США и Израиля с Ираном. Масштаб повреждений позволяет предполагать, что ангары были поражены БЛА относительно малой мощности, а их локализация указывает на преднамеренный удар с целью вывода из строя ценных специализированных самолетов. Ранее также сообщалось об ударе иранского БЛА по ангару на базе ВВС Великобритании "Акротири" на Кипре в ночь на 1 марта 2026 года. Предполагалось, что в сооружении размещался американский разведывательный самолет U-2.

Власти ОАЭ не комментировали повреждения авиабазы "Аль-Дафра" и самолетов ВВС и ПВО страны. Однако закрытый характер заявления Saab позволяет предположить, что речь идет о замене поврежденных самолетов ОАЭ. Дополнительным фактором, свидетельствующим в пользу данного предположения, является отсутствие в пресс-релизе сообщения о возможных опционах к контракту, которые обычно бывают у заказчиков, формирующих свои флоты "с нуля".

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