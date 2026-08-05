ВС Колумбии оценили противодроновые боеприпасы компании Drone Round Defense

ЦАМТО, 4 августа. Вооруженные силы Колумбии в ходе учений с боевой стрельбой провели испытания и оценку разработанных американской компанией Drone Round Defense боеприпасов для борьбы с БЛА.

Мероприятие проводилось в рамках процесса формирования архитектуры перспективной национальной системы противодействия БЛА.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на свой источник в ВС Колумбии, испытания подтвердили эффективность специального патрона калибра 5,56х45 мм, предназначенного для применения без модификаций со стандартными винтовками ВС Колумбии, включая Galil и M4.

Как сообщается, во время испытаний военнослужащие без специальной подготовки вели стрельбу из винтовок M4 в полуавтоматическом и автоматическом режимах новыми 5,56-мм боеприпасами в "L"-варианте. По данным источника, стоимость одного выстрела составляет от 9 до 15 долл.

По информации производителя, основной особенностью пули является возможность разделиться на определенном расстоянии после выхода из ствола на пять поражающих элементов, воздействующих на цель подобно дроби. Конструкция пули повышает вероятность поражения FPV-БЛА и других малоразмерных дронов и даже позволяет пробивать легкую броню для вывода из строя критически важных компонентов цели.

Стандартный патрон калибра 5,56 мм обеспечивает низкую вероятность поражения малоразмерной скоростной воздушной цели с учетом того, что у стрелка есть всего несколько секунд на реагирование. Разделяющаяся пуля увеличивает вероятность попадания, создавая более плотную зону поражения.

На текущий момент Drone Round Defense предлагает патроны калибра 5,56х45 мм, 7,62х51 мм и 6,8х51 мм в вариантах "K" и "L". Так вариант "K" разделяется на 8 суббоеприпасов и позволяет эффективно поражать мини-БЛА на расстоянии до 50 м, а вариант "L" – на 5 суббоеприпасов и обеспечивает поражение на дальностях до 100 м, развивая скорость более 670 м/с.

Как заявляет Drone Round Defense, производство противодроновых боеприпасов уже налажено и она готова поставлять их миллионами штук. В июне 2026 года командование Корпуса морской пехоты США разместило на сайте SAM.gov уведомление о намерении приобрести противодроновые боеприпасы калибра 5,56x45 мм в "L"-варианте для стандартных винтовок M4, M4A1 и M27. Заключить контракт предполагается в декабре 2026 года. Объем закупки пока не разглашается (по данным СМИ, до 400 тыс. ед. на первом этапе).

Основываясь на опыте последних конфликтов, командование Вооруженных сил Колумбии в последние годы изучает различные концепции защиты от БЛА. По информации министра обороны Колумбии Педро Санчеса, компания Indumil в настоящее время разрабатывает аналогичные предлагаемым Drone Round Defense боеприпасы для национального производства.

Боеприпасы для поражения БЛА можно смешивать с обычными патронами в одном магазине. По оценкам, их стоимость значительно ниже, чем у кинетических перехватчиков или специализированных систем радиоэлектронной борьбы.