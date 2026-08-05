Saab и General Atomics продолжают испытания системы ДРЛО на базе БЛА MQ-9B

Один из опытных образцов беспилотного летательного аппарата General Atomics MQ-9B SeaGuardian во время участия в экспериментальных учениях Тихоокеанского флота ВМС США 21.04.2021.

ЦАМТО, 4 августа. Компании Saab (Швеция) и General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI, США) продолжают программу летных испытаний беспилотной системы ДРЛО на базе беспилотного авиационного комплекса (БАК) MQ-9B.

Как сообщает Aviation Week, система создается на основе радиолокационного комплекса Saab LoyalEye, интегрируемого в подвесные контейнеры БАК MQ-9B.

На испытательном полигоне GA-ASI Desert Horizon (шт.Южная Калифорния, США) 19 мая 2026 года состоялся первый полет БАК MQ-9B с установленным датчиком LoyalEye. Данный полет ознаменовал начало многомесячного этапа летных испытаний, которые должны завершиться полномасштабной демонстрацией возможностей системы до конца 2026 года.

Испытания на текущем этапе проводятся с использованием одного подвесного контейнера LoyalEye, обеспечивающего сектор обзора 180 град.; штатная конфигурация предполагает применение двух контейнеров (по одному под каждой консолью крыла) для обеспечения кругового обзора 360 град. Радар работает в S-диапазоне частот (2-4 ГГц), оптимизированном для решения задач ДРЛО.

Согласно данным ресурса Unmanned Systems Technology, система LoyalEye после завершения испытаний будет предложена операторам и новым заказчикам БАК серии MQ-9B, включая модификации SkyGuardian, SeaGuardian и британский вариант Protector RG1.

Комплекс ДРЛО на базе MQ-9B предназначен для дополнения существующего парка пилотируемых самолетов ДРЛО, включая систему Saab GlobalEye, и предлагается, в том числе, для обеспечения возможности базирования на надводных кораблях. Разработка рассматривается в контексте сокращения возможностей ВВС западных стран в части пилотируемых средств ДРЛО, включая снятие с эксплуатации самолетов E-3 Sentry и неопределенные перспективы программы E-7A Wedgetail.

Издание FW-mag.com со ссылкой на представителей компаний сообщило, что летные испытания системы, запланированные на лето 2026 года, изначально предполагают участие представителей заинтересованных потенциальных заказчиков. По оценке компаний, в случае размещения заказов в течение 2026 года поставки могут начаться уже в 2029 году.

В ноябре 2025 года GA-ASI и Saab заявили о "значительном интересе заказчиков" к разработке системы ДРЛО на базе MQ-9B, отметив, что комплекс может быть предложен к оперативному использованию до конца текущего десятилетия.

Президент GA-ASI Дэвид Александер заявил, что система ДРЛО на базе MQ-9B обеспечит критически важное воздушное наблюдение для обнаружения и защиты от тактических авиационных средств поражения, управляемых ракет, беспилотных летательных аппаратов, а также истребительной и бомбардировочной авиации противника.

В свою очередь, старший вице-президент и руководитель бизнес-подразделения Surveillance компании Saab Карл Йохан Бергхольм отметил, что система LoyalEye на базе MQ-9B обеспечивает критически важное воздушное зондирование, поддерживающее увеличенную продолжительность и оперативную дальность применения, и рассматривается как дополнение к пилотируемым средствам ДРЛО в рамках концепции совместного применения пилотируемых и беспилотных средств.