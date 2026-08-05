Таиланд предложил КМП Индонезии 36 ББМ типа AWAV

ЦАМТО, 4 августа. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун в ходе двусторонней встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто предложил поставку 36 колесных бронированных амфибийных машин (AWAV) для КМП Индонезии.

Как сообщает ресурс VIVA.co.id, встреча состоялась в Джакарте 3 августа. По заявлению А.Чарнвиракуна, предлагаемая техника в настоящее время находится на вооружении КМП ВМС Таиланда и активно используется в его повседневной деятельности.

Предложение было сделано в рамках обсуждения расширения военно-технического сотрудничества между двумя странами. Стороны также затронули вопросы увеличения количества и уровня совместных учений, расширения программ обмена офицерским составом для подготовки и обучения, а также укрепления взаимодействия в сфере обеспечения морской безопасности.

П.Субианто в ходе переговоров подчеркнул необходимость наращивания интенсивности совместных военных учений и расширения каналов обмена военным персоналом между вооруженными силами Индонезии и Таиланда.

По имеющейся информации о закупочных программах Таиланда, амфибийные машины типа AWAV (8х8) разработаны и производятся тайской компанией Chaiseri Metal & Rubber Co., Ltd. Первая партия из 7 ед. AWAV была поставлена ВМС Таиланда для нужд КМП в сентябре 2024 года по контракту стоимостью 448 млн. бат (около 12,9 млн. долл.), а в апреле 2026 года ВМС Таиланда объявили о заключении контракта на дополнительную партию машин той же линейки стоимостью 504 млн. бат (около 15,5 млн. долл.).

Корпус морской пехоты Индонезии в настоящее время эксплуатирует парк колесных и гусеничных амфибийных бронированных машин различного происхождения, включая БТР-50, БМП-3Ф, БТР-4М и легкие плавающие танки ПТ-76, при этом образец бронетехники, специально разработанной национальной промышленностью для замены существующих амфибийных платформ, на вооружение до настоящего времени не принят.