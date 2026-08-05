Naval Group предложила Литве проект вооруженного патрульного корабля MP-OPV

ЦАМТО, 4 августа. Французская компания Naval Group представила обновленную концепцию многоцелевого патрульного корабля MP-OPV (Multi-Purpose Offshore Patrol Vessel), предлагаемого ВМС Литвы.

Информация об обновленном облике корабля впервые была опубликована изданием Naval News 24 июля.

Обновленный проект существенно усилен по сравнению с концепцией, представленной в декабре 2025 года: боевые возможности корабля приближены к уровню корвета. В состав вооружения включены 76-мм универсальная артиллерийская установка Leonardo OTO Melara (вариант SR), два дистанционно управляемых боевых модуля Leonardo MARLIN с 30-мм автоматическими пушками, вертикальная пусковая установка (ВПУ) для управляемых ракет ПВО типа MBDA CAMM или VL MICA, а также два счетверенных пусковых контейнера для противокорабельных ракет Kongsberg NSM (Naval Strike Missile).

Радиоэлектронное оборудование корабля включает трехкоординатную РЛС Hensoldt TRS-4D во вращающемся исполнении, заменившую ранее предложенную РЛС Thales NS50, а также РЛС управления огнем Thales STIR 1.2.

Платформа MP-OPV создана на основе противоминной платформы Mine Warfare Platform (MWP), разработанной Naval Group для программы rMCM (тип City) в интересах ВМС Бельгии и Нидерландов. Корабль сохраняет высокую степень унификации с противоминными кораблями водоизмещением 2800 т, строящимися для этих стран.

Корпус MP-OPV имеет длину 82 м и водоизмещение около 2800 т. Корабль оснащен средствами спуска и подъема безэкипажных надводных, подводных и воздушных средств, а также усиленной полетной палубой для приема вертолета массой до 6 т. Заявлена интеграция с безэкипажным летательным аппаратом V-200 производства UMS Skeldar.

Литва планирует приобрести четыре многоцелевых модульных корабля данного класса для замены трех противоминных кораблей типа Hunt (приобретены у Великобритании; в составе ВМС Литвы с 2004 года) и минного заградителя Jotvingis (N42; приобретен у Норвегии в 2006 году).

Предложение Naval Group сопровождается программой промышленной кооперации. В Вильнюсе 1 июля французская компания подписала письмо о намерениях (LoI) с четырьмя литовскими научно-исследовательскими организациями, Каунасским технологическим университетом, Клайпедским университетом, Балтийским институтом передовых технологий и Центром физических и технологических наук, о создании лаборатории морских инновационных технологий SHIELD Lab.

Лаборатория SHIELD Lab сосредоточится на исследовательских приоритетах ВМС Литвы, включая разработку дорожной карты НИОКР для программы MP-OPV и развитие технологий для международной программы модульных боевых систем VANTAGE.

Naval Group заявила о выявлении около 60 потенциальных литовских партнеров для реализации инициативы.

В рамках промышленного предложения Naval Group рассматривает возможность частичного строительства кораблей в Литве. Компанией подписан меморандум о взаимопонимании с Western Shipyard Group, предусматривающий совместное видение постройки будущих кораблей MP-OPV в Клайпеде. По оценке Naval Group, реализация программы может создать в Литве около 1000 рабочих мест, при этом порядка 30% стоимости проекта останется в национальной экономике.