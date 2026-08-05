Войти
ЦАМТО

Naval Group предложила Литве проект вооруженного патрульного корабля MP-OPV

115
0
0
76-мм OTO Melara
76-мм универсальные артустановки OTO Melara.
Источник изображения: http://www.warships.ru/

ЦАМТО, 4 августа. Французская компания Naval Group представила обновленную концепцию многоцелевого патрульного корабля MP-OPV (Multi-Purpose Offshore Patrol Vessel), предлагаемого ВМС Литвы.

Информация об обновленном облике корабля впервые была опубликована изданием Naval News 24 июля.

Обновленный проект существенно усилен по сравнению с концепцией, представленной в декабре 2025 года: боевые возможности корабля приближены к уровню корвета. В состав вооружения включены 76-мм универсальная артиллерийская установка Leonardo OTO Melara (вариант SR), два дистанционно управляемых боевых модуля Leonardo MARLIN с 30-мм автоматическими пушками, вертикальная пусковая установка (ВПУ) для управляемых ракет ПВО типа MBDA CAMM или VL MICA, а также два счетверенных пусковых контейнера для противокорабельных ракет Kongsberg NSM (Naval Strike Missile).

Радиоэлектронное оборудование корабля включает трехкоординатную РЛС Hensoldt TRS-4D во вращающемся исполнении, заменившую ранее предложенную РЛС Thales NS50, а также РЛС управления огнем Thales STIR 1.2.

Платформа MP-OPV создана на основе противоминной платформы Mine Warfare Platform (MWP), разработанной Naval Group для программы rMCM (тип City) в интересах ВМС Бельгии и Нидерландов. Корабль сохраняет высокую степень унификации с противоминными кораблями водоизмещением 2800 т, строящимися для этих стран.

Корпус MP-OPV имеет длину 82 м и водоизмещение около 2800 т. Корабль оснащен средствами спуска и подъема безэкипажных надводных, подводных и воздушных средств, а также усиленной полетной палубой для приема вертолета массой до 6 т. Заявлена интеграция с безэкипажным летательным аппаратом V-200 производства UMS Skeldar.

Литва планирует приобрести четыре многоцелевых модульных корабля данного класса для замены трех противоминных кораблей типа Hunt (приобретены у Великобритании; в составе ВМС Литвы с 2004 года) и минного заградителя Jotvingis (N42; приобретен у Норвегии в 2006 году).

Предложение Naval Group сопровождается программой промышленной кооперации. В Вильнюсе 1 июля французская компания подписала письмо о намерениях (LoI) с четырьмя литовскими научно-исследовательскими организациями, Каунасским технологическим университетом, Клайпедским университетом, Балтийским институтом передовых технологий и Центром физических и технологических наук, о создании лаборатории морских инновационных технологий SHIELD Lab.

Лаборатория SHIELD Lab сосредоточится на исследовательских приоритетах ВМС Литвы, включая разработку дорожной карты НИОКР для программы MP-OPV и развитие технологий для международной программы модульных боевых систем VANTAGE.

Naval Group заявила о выявлении около 60 потенциальных литовских партнеров для реализации инициативы.

В рамках промышленного предложения Naval Group рассматривает возможность частичного строительства кораблей в Литве. Компанией подписан меморандум о взаимопонимании с Western Shipyard Group, предусматривающий совместное видение постройки будущих кораблей MP-OPV в Клайпеде. По оценке Naval Group, реализация программы может создать в Литве около 1000 рабочих мест, при этом порядка 30% стоимости проекта останется в национальной экономике.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Литва
Нидерланды
Норвегия
Франция
Продукция
NSM
Компании
Kongsberg
Leonardo
MBDA
Thales
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.08 01:47
Комментарий к "Рукопись о Баскервилях: деталь, после которой дело Холмса становится другим"
  • 05.08 01:04
  • 0
Комментарий к "Правда ли, что Россия проиграла Первую мировую из-за отсталости? Вся правда о главной военной лжи века"
  • 04.08 22:58
  • 0
Комментарий к "Медленное угасание "коалиции желающих" (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 04.08 20:17
  • 0
Комментарий к "Закладка, определившая эпоху: день рождения двух морских легенд" и "Испытание океаном: история головного эсминца проекта 956, который дал имя серии"
  • 04.08 07:03
  • 1
Китайские ученые сделали ночное видение полноцветным
  • 04.08 04:51
  • 1
Медленное угасание "коалиции желающих" (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 04.08 04:40
  • 16353
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.08 01:30
  • 1
Комментарий к "Голодомор. Ложь и факты"
  • 04.08 01:09
  • 1
Комментарий к "Нравственный вакуум: Может ли атеизм обосновать добро? Христианство как опора человечности"
  • 04.08 00:17
  • 0
Комментарий к "Города-предатели, встречавшие немцев как освободителей"
  • 03.08 23:00
  • 1
Крепко сбитые: как работают мобильные огневые группы на «Тиграх»
  • 03.08 22:59
  • 0
Комментарий к "Почему Красная Армия не смогла прорвать линию Маннергейма три месяца"
  • 03.08 22:52
  • 135
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.08 22:42
  • 3
«Новая эра авиации спецопераций»: генерал США оценил штурмовик Skyraider II
  • 03.08 21:34
  • 0
Ответ на вопрос "А стоит ли цитировать маршала Жукова"