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Военное обозрение

В Эстонии закончили постройку новейшей РЛС с французским радаром

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Источник изображения: topwar.ru

В Эстонии на острове Хийумаа достроили радиолокационный пост «Кыпу». Там установили новейшую французскую РЛС Ground Master. Она может засекать воздушные цели на расстоянии до 515 километров и на высоте до 30 километров.

Как отметил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, новый радар поможет стране лучше контролировать своё небо и быстрее реагировать на угрозы.

Командир дивизиона воздушного наблюдения подполковник Рауно Лесков добавил, что эта станция усилит собственную оборону Эстонии и станет частью общей системы ПВО НАТО.

Вместе с оборудованием объект обошёлся примерно в 4,9 миллиона евро. На строительство ушло около полутора лет.

В Таллине и не скрывают: этот пост нужен не только для слежки за небом над Эстонией, но и для укрепления восточного фланга НАТО в целом. Страны альянса продолжают наращивать военную инфраструктуру прямо у границ России.

Французский радар Ground Master, который сделала компания Thales, сейчас активно закупают и встраивают в общую систему наблюдения НАТО. В том числе на восточных границах.

Судя по открытым данным, такие радары уже есть у Финляндии, Германии, Франции, а также у Нидерландов, Сербии, Словении и ещё нескольких стран. Кроме того, Литва вместе с десятью другими странами НАТО планирует закупить до 10 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab GlobalEye. Они придут на смену устаревшим AWACS, которые стоят на вооружении альянса уже много лет.

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