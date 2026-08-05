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ЦАМТО

Завершились испытания нового детектора дронов "Набат v3"

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © Depositphotos.com / Dusan Petkovic

ЦАМТО, 4 августа. Завершены испытания новой версии детектора дронов "Набат v3", теперь устройство способно обнаруживать цели в воздухе и на воде на расстоянии до двух километров.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщили в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

Предыдущая версия детектора "Набат" от компании-резидента ЦБСТ обнаруживала объекты на расстоянии 1,5 км.

"Набат v3" – новейшая разработка компании GoDrone (резидент ЦБСТ – ред.). Испытания устройства завершены. В ходе них изделие продемонстрировало способность работать в диапазоне от 200 до 8800 МГц, радиус обнаружения может достигать 2 км", – рассказали "РИА Новости" в ЦБСТ.

Как заявили в организации, частотный диапазон позволяет обнаруживать большинство БЛА и безэкипажных катеров. Помимо обнаружения радиосигнала БЛА, новый "Набат" способен перехватывать аналоговый видеосигнал, который по-прежнему часто применяется в FPV-дронах. Функция видеоперехвата доступна во всех диапазонах частот.

По данным GoDrone, время автономной работы от одного аккумулятора – 9 часов, масса – не более 360 гр.

Как отмечает разработчик, "Набат v3" поможет бойцам и гражданским специалистам лучше сориентироваться, быстрее понять, что происходит в воздухе и с какого направления приближается угроза.

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