Николай Патрушев: морская логистика между РФ и Бразилией развивается

ЦАМТО, 4 августа. Морская логистика между Россией и Бразилией развивается, товарооборот между странами растет, расширяется номенклатура перевозимых товаров.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев по итогам переговоров в Министерстве портов и аэропортов Бразилии.

"Двусторонняя морская логистика постепенно развивается. Растет товарооборот между нашими странами, расширяется номенклатура перевозимых товаров, открываются новые контейнерные сервисы, портовые администрации постепенно развивают контакты", – подчеркнул Н.Патрушев.

Помощник президента отметил, что взаимодействие России и Бразилии в морской сфере берет начало еще в советский период, когда было заключено соглашение о морском судоходстве, закрепившее принцип наибольшего благоприятствования для судов обеих стран в портах друг друга.

"Это соглашение действует и сегодня, оставаясь правовым фундаментом, на котором строится современное партнерство. Кстати, показательно, что это одно из наиболее старых наших двусторонних соглашений с Бразилией", – цитирует "РИА Новости" Н.Патрушева.