Американская компания Anduril ищет верфь для производства надводных дронов

Оборонная компания Anduril Industries ведет переговоры о строительстве крупного предприятия по производству безэкипажных катеров на территории Спарроус-Пойнт – бывшего промышленного и портового комплекса в штате Мэриленд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Компания, создающая автономные боевые системы, по информации американского издания, достигла предварительного соглашения на этот счет с операторами верфи на фоне растущего спроса военных на беспилотные надводные аппараты.

Инвестиции Anduril Industries в производство морских дронов и их испытания могут составить сотни миллионов долларов, проинформировали источники The Wall Street Journal. Безэкипажные катера – один из новейших продуктов компании, которая сотрудничает в их создании с Kraken Technology Group (Великобритания) и Hyundai Heavy Industries (Южная Корея).