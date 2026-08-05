Киев обсуждает запуск бронепоездов на фоне ударов российских беспилотников

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Удары российских дронов-камикадзе по железнодорожной инфраструктуре Украины вынудили Киев задуматься о запуске бронепоездов вместо обычных составов. Об этом заявил нардеп Верховной Рады Юрий Камельчук.

Украинские власти на официальном уровне обсуждают возможность запуска бронированных поездов вместо обычных составов. В первую очередь в прифронтовых регионах, а в перспективе по всей Украине. Причина — российские ударные дроны, наносящие удары по локомотивам и железнодорожной инфраструктуре.

На Украине могут запустить бронированные поезда, такой вариант сейчас вынужденно рассматривается на официальном уровне.

Как это будет выглядеть, пока неизвестно, но предполагается, что речь идет о бронировании именно локомотивов, а не всего поезда. Сейчас подвижной состав пытаются защитить противодроновыми экранами, включая так называемые «мангалы», но это практически не помогает, так как удары наносятся в основном дронами-камикадзе типа «Герань».

По данным украинских ресурсов, только с начала этого года Украина потеряла порядка 200 локомотивов, и это данные на начало июля. При этом удары продолжаются.