Войти
Военное обозрение

Киев обсуждает запуск бронепоездов на фоне ударов российских беспилотников

122
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Удары российских дронов-камикадзе по железнодорожной инфраструктуре Украины вынудили Киев задуматься о запуске бронепоездов вместо обычных составов. Об этом заявил нардеп Верховной Рады Юрий Камельчук.

Украинские власти на официальном уровне обсуждают возможность запуска бронированных поездов вместо обычных составов. В первую очередь в прифронтовых регионах, а в перспективе по всей Украине. Причина — российские ударные дроны, наносящие удары по локомотивам и железнодорожной инфраструктуре.

На Украине могут запустить бронированные поезда, такой вариант сейчас вынужденно рассматривается на официальном уровне.

Как это будет выглядеть, пока неизвестно, но предполагается, что речь идет о бронировании именно локомотивов, а не всего поезда. Сейчас подвижной состав пытаются защитить противодроновыми экранами, включая так называемые «мангалы», но это практически не помогает, так как удары наносятся в основном дронами-камикадзе типа «Герань».

По данным украинских ресурсов, только с начала этого года Украина потеряла порядка 200 локомотивов, и это данные на начало июля. При этом удары продолжаются.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.08 01:47
Комментарий к "Рукопись о Баскервилях: деталь, после которой дело Холмса становится другим"
  • 05.08 01:04
  • 0
Комментарий к "Правда ли, что Россия проиграла Первую мировую из-за отсталости? Вся правда о главной военной лжи века"
  • 04.08 22:58
  • 0
Комментарий к "Медленное угасание "коалиции желающих" (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 04.08 20:17
  • 0
Комментарий к "Закладка, определившая эпоху: день рождения двух морских легенд" и "Испытание океаном: история головного эсминца проекта 956, который дал имя серии"
  • 04.08 07:03
  • 1
Китайские ученые сделали ночное видение полноцветным
  • 04.08 04:51
  • 1
Медленное угасание "коалиции желающих" (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 04.08 04:40
  • 16353
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.08 01:30
  • 1
Комментарий к "Голодомор. Ложь и факты"
  • 04.08 01:09
  • 1
Комментарий к "Нравственный вакуум: Может ли атеизм обосновать добро? Христианство как опора человечности"
  • 04.08 00:17
  • 0
Комментарий к "Города-предатели, встречавшие немцев как освободителей"
  • 03.08 23:00
  • 1
Крепко сбитые: как работают мобильные огневые группы на «Тиграх»
  • 03.08 22:59
  • 0
Комментарий к "Почему Красная Армия не смогла прорвать линию Маннергейма три месяца"
  • 03.08 22:52
  • 135
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.08 22:42
  • 3
«Новая эра авиации спецопераций»: генерал США оценил штурмовик Skyraider II
  • 03.08 21:34
  • 0
Ответ на вопрос "А стоит ли цитировать маршала Жукова"