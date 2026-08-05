На верфи General Dynamics состоялось крещение эсминца УРО (DDG-130) "Уильям Шаретт"

ЦАМТО, 4 августа. Компания General Dynamic Bath Iron Works (GD BIW) объявила о состоявшейся 1 августа на предприятии в Бат (шт.Мэн) церемонии крещения эсминца УРО (DDG-130) "Уильям Шаретт" класса "Арли Берк".

"Уильям Шаретт" станет 43-м кораблем класса "Арли Берк", построенным GD BIW и вторым эсминцем, поставленным ВМС США в конфигурации Flight III. Резка стали для строительства корабля началась в декабре 2020 года, закладка киля состоялась в августе 2024 года.

Корабли конфигурации Flight III отличаются расширенными возможностями противовоздушной / противоракетной обороны, включая оснащение новым радиолокационным комплексом AN/SPY-6(V)1 AMDR (Air and Missile Defense Radar), заменившим РЛС SPY-1, модернизированными системами электропитания и охлаждения, другими улучшенными системами.

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

Строительство кораблей класса "Арли Берк" для ВМС США осуществляется двумя судостроительными компаниями – General Dynamics Bath Iron Works и Ingalls Shipbuilding.

До настоящего времени GD BIW поставила ВМС США 41 эсминец класса "Арли Берк". Последним стал (DDG-127) "Патрик Галлахер", переданный в мае 2026 года.

В настоящее время в стадии строительства на предприятии General Dynamics Bath Iron Works находятся еще несколько эскадренных миноносцев класса "Арли Берк": (DDG-126) "Луис Х.Уилсон мл.", (DDG-132) "Квентин Уолш", (DDG-134) "Джон Э.Килмер", (DDG-136) "Ричард Г.Лугар", (DDG-138) "Уильям Миддендорф" и (DDG-140) "Томас Дж.Келли".