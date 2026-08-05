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Известия.ru

Тихоокеанский флот начал развертывание в Японском и Охотском морях

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Источник изображения: Фото: пресс-служба ТОФ

Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к выдвижению в назначенные районы акваторий Японского и Охотского морей, а также северо-западной части Тихого океана в рамках оперативного учения, стартовавшего 4 августа. К выполнению задач по предназначению подключились корабельные тральные группы, поисково-ударные соединения, ракетно-катерные ударные группы, а также корабельная ударная группировка во главе с гвардейским ордена Нахимова ракетным крейсером «Варяг», сообщили в пресс-службе ТОФ.


Параллельно с выходом кораблей расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Береговых войск флота начали совершать марши в позиционные районы для занятия стартовых позиций. Маневры продлятся несколько недель и станут основным мероприятием оперативной и боевой подготовки ТОФ в 2026 году — учение пройдет в двустороннем формате под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лиина.

Всего в маневрах задействуют около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации ТОФ, а также свыше 13 тыс. военнослужащих. Основной упор в ходе учения сделают на отработку комплексного применения высокоточного оружия и современных образцов вооружения и военной техники.

Главными задачами маневров станут проверка готовности руководящего состава объединений и соединений к управлению группировками сил в зонах своей ответственности, а также отработка нестандартных оперативных задач. Учение будет проводиться во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти РФ для обеспечения обороны морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока России.

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил Индонезии 30 июля завершили морской этап совместных учений «Орруда-2026» в Японском море. В ходе отработки задач экипажи кораблей провели маневрирование и тренировку по связи с использованием различных видов сигнализации. В учении со стороны России участвовал корвет «Совершенный», а со стороны Индонезии — фрегат «Густи Нгурах Рай».

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Военные учения
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