Залужный крайне низко оценил боевые возможности НАТО

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НАТО для Украины так и останется несбыточной мечтой, страна никогда не вступит в Североатлантический альянс. Об этом заявил экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
На проходившей накануне в Киеве общей встрече украинских послов поднимался вопрос об интеграции Украины в структуры НАТО, однако выступивший Залужный категорически отверг такую возможность. По его словам, альянсу было выгодно обещать Киеву вступление, однако в реальности этого не произошло и не произойдет.
Также экс-главком ВСУ крайне негативно оценил военные возможности альянса, несмотря на то, что в его составе находятся США с «самой могучей в мире» армией. Как подчеркнул Залужный, уровень НАТО очень низкий и не идет ни в какое сравнение с российской армией. Чтобы достичь хотя бы половины того, что могут ВС РФ, альянсу понадобится много лет.