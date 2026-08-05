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НАТО для Украины так и останется несбыточной мечтой, страна никогда не вступит в Североатлантический альянс. Об этом заявил экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

На проходившей накануне в Киеве общей встрече украинских послов поднимался вопрос об интеграции Украины в структуры НАТО, однако выступивший Залужный категорически отверг такую возможность. По его словам, альянсу было выгодно обещать Киеву вступление, однако в реальности этого не произошло и не произойдет.

Очень хорошо знаю НАТО. Около 12 лет, наверное, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. К сожалению, мы никогда в него не вступим.

Также экс-главком ВСУ крайне негативно оценил военные возможности альянса, несмотря на то, что в его составе находятся США с «самой могучей в мире» армией. Как подчеркнул Залужный, уровень НАТО очень низкий и не идет ни в какое сравнение с российской армией. Чтобы достичь хотя бы половины того, что могут ВС РФ, альянсу понадобится много лет.

Скорее всего, НАТО останется в том же самом виде, в котором есть, и будет около 12 лет, как Украина, переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы равняться хотя бы половине уровня Российской Федерации.