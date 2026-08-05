Вашингтон обвинил Минобороны РФ в нарушении законодательства США и ввёл санкции

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Соединенные Штаты ввели очередные санкции против России, на этот раз против структур российского Минобороны и Сухопутных войск ВС РФ. Об этом говорится в уведомлении Госдепартамента США.

Согласно документу, попавшие под санкции подразделения Минобороны России обвиняются в якобы нарушении внутреннего законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Другими словами, военное ведомство обвиняют в возможной передаче этим странам неких товаров, услуг или технологий, которые могут быть применены для создания оружия массового уничтожения или крылатых и баллистических ракет.

В список попавших под санкции вошли: Главное ракетно-артиллерийское управление, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов, 1061-й центр материально-технического обеспечения и Сухопутные войска ВС РФ. Также ограничения вводятся против двух юридических и пяти физических лиц, связанных с Минобороны.

Теперь американским компаниям запрещается закупать у данных структур российского Минобороны товары и услуги, оказывать им помощь, что-то продавать и т. д.

Как отмечается, санкции были введены еще 24 июля, уведомление появилось только сейчас.