Эти пять ВВС сильнейшие в Европе (The National Interest, США)

TNI: Россия возглавляет рейтинг сильнейших ВВС Европы

Российские ВКС остаются бесспорным лидером в Европе, пишет TNI. Россия располагает крупнейшими и наиболее технологичными военно-воздушными силами, что позволило ей обогнать Турцию, Великобританию и другие страны региона.

Гаррисон Касс (Harrison Kass)

Продолжающийся конфликт на Украине возродил интерес к возможностям и численности европейской авиации.

Хотя европейские ВВС, как правило, не столь впечатляющи, как их американские или азиатские аналоги, в Старом свете по-прежнему наблюдается высокая концентрация хорошо оснащенных воздушных флотов. Хотя большинство европейских стран имеют относительно скромную авиацию, их силы все же весьма велики относительно ВВП или численности населения страны.

Численность ВВС и воздушная мощь: схожи, но не одинаковы

Проще всего сравнивать ВВС разных стран мира по количеству имеющихся на вооружении самолетов и действующего личного состава. Это сравнение не только относительно простое и понятное, но и наглядное: как правило, чем больше у страны самолетов, тем она сильнее.

Но численность не раскрывает всей картины. У страны может быть много устаревших самолетов, и все же она потерпит поражение от противника с малочисленной, но ультрасовременной авиацией. Это подлинная история ВВС Израиля, которые неизменно превосходят арабских соседей — более многочисленных, но уступающих технологически. Даже если сравнивать страны с сопоставимыми возможностями, есть десятки других факторов, которые не всегда заметны посторонним — подготовка пилотов, техническое обслуживание и уровень готовности, наличие других средств, таких как системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления — которые могут предопределить исход сражения.

В конечном счете, единственный способ выяснить наверняка, кто из противников сильнее, — это понаблюдать за их непосредственным столкновением, что крайне маловероятно в Центральной Европе, где с 1945 года царит мир. Однако различия между ВВС породили целую касту аналитиков, которые сравнивают их технические характеристики и другие тонкости, пытаясь определить, кто из них выиграет.

Считается, что именно эти европейские страны образуют пятерку сильнейших ВВС с точки зрения боеготовности, технологий и промышленной инфраструктуры:

Утешительный приз: Германия

Количество самолетов: 380

Численность личного состава: 28000 человек

Хотя ВВС Германии несколько слабее, чем у других европейских стран, они находятся в географическом центре НАТО и, безусловно, сыграют важную роль в любом конфликте с участием оборонительного альянса.

Немецкое Люфтваффе располагает более чем 220 боевыми самолетами, более половины из которых — истребители четвертого поколения Eurofighter Typhoon и Panavia Tornado. Однако ВВС активно модернизируются, в том числе за счет истребителей-невидимок F-35A Lightning II, недавно заказанных на замену устаревающим Tornado. Берлин заказал около 35 самолетов, первый полет запланирован на осень 2026 года, после чего немецкие пилоты отправятся на обучение в Арканзас, и только потом самолеты прибудут в Европу.

Германия располагает большим количеством вспомогательных самолетов и служит основой материально-технического обеспечения и противовоздушной обороны НАТО в центре Европы. Исторически у нее бывали трудности с обеспечением боеготовности. Однако недавнее вливание денежных средств в военный бюджет Германии — Берлин вознамерился довести свои траты на оборону до 5% ВВП — предопределило ставку на надежность.

5. Италия

Количество самолетов: 740-960

Численность личного состава: 43000 человек

Имея на вооружении около 200 боевых самолетов, ВВС Италии — пожалуй, главный европейский центр базирования "невидимок". Рим вложил значительные средства в развитие стелс-технологий: в настоящее время на вооружении итальянских ВВС находятся истребители F-35A и F-35B. Наряду с передовыми истребителями пятого поколения, как и в Германии, используются истребители Eurofighter Typhoon и Panavia Tornado.

Применяя истребители F-35B с действующих авианосцев, Италия успешно создала гибкую систему демонстрации силы по всему Средиземноморью. Военно-воздушная мощь Италии опирается на завод окончательной сборки и контроля в Камери — единственный центр производства и технического обслуживания F-35 в Европе. Этот завод обеспечивает Риму промышленный суверенитет над парком стелс-самолетов и позволяет проводить оперативный ремонт на местах.

4. Франция

Количество самолетов: 520

Численность личного состава: 44000 человек (включая действующих военнослужащих и гражданских лиц)

Франция долгое время проводила более независимый внешнеполитический курс по сравнению с другими странами Европы. Так, стремление Парижа к независимости привело к разработке ядерного оружия отдельно от США. А совсем недавно заинтересованность в сильной отечественной оборонной промышленности привела к выходу из совместной программы истребителей Eurofighter. В результате сегодня вместо них Париж использует самолеты Dassault Rafale отечественного производства. Они составляют костяк флота истребителей из более 200 самолетов.

Помимо парка Rafale Воздушно-космические силы Франции используют устаревшие истребители Mirage 2000-5, которые постепенно выводятся из эксплуатации по мере поступления на вооружение новинок.

Что примечательно, Франция уникальна как единственная в Европе полностью независимая и самодостаточная воздушная держава: Париж последовательно чурается американского производства. Его ВВС даже располагают собственными возможностями для развертывания ядерного оружия благодаря совместимости Rafale с французской сверхзвуковой крылатой ракетой ASMPA. А обладая атомным авианосцем, Франция может демонстрировать мощь за рубежом, как никто другой на европейском континенте.

3. Великобритания

Количество самолетов: 670

Численность личного состава: 31000 человек (действующих военнослужащих)

Королевские ВВС имеют богатую историю. Они намного моложе Королевского флота (основаны в 1918 году против 1546 года), но не менее прославлены: их звездным часом стала Битва за Британию во время Второй мировой войны, когда британские асы отбивали волну за волной немецких атак и в итоге вынудили Адольфа Гитлера отменить запланированное сухопутное вторжение. Уже в нашу эру Королевские ВВС сыграли важную роль в Фолклендской войне 1982 года, в которой помогли освободить архипелаг от аргентинского вторжения, а также во время войн под руководством США в Афганистане и Ираке.

Богатая история Королевских ВВС и их громкая международная слава затмевают их размеры — относительно скромные по сравнению с другими крупными игроками из этого списка. В Великобритании насчитывается всего примерно 160 боевых самолетов высокого класса. Как минимум отчасти это обусловлено структурой: Королевские ВВС комплектуются по принципу "минимум-максимум", поддерживая смешанный парк истребителей высокой и низкой стоимости и сочетая передовые самолеты с более дешевыми.

Жемчужиной Королевских ВВС Великобритании служит американский истребитель F-35B Lightning II, тогда как костяк флота формируют Eurofighter Typhoon FGR4. Великобритания пожертвовала численностью, сделав акцент на качестве, сетецентричности и слаженности. Она — главный европейский хаб размещения разведывательных самолетов, оснащенных стелс-технологиями, а также самолетов морского базирования НАТО. Ее возможности немало укрепляет ракета класса "воздух — воздух" MBDA Meteor, обеспечивая впечатляющие возможности за пределами видимости. Можно смело рассчитывать, что Королевские ВВС займут видное место в любом будущем конфликте с участием НАТО.

2. Турция

Количество самолетов: 1000

Численность личного состава: 50000 человек

Некоторые наблюдатели воспринимают Турцию в первую очередь как ближневосточную страну, а не как европейскую, однако она входит в европейские институты, включая ОБСЕ, Европейский таможенный союз и, что важнее всего, военный альянс НАТО. И помимо крупнейшей сухопутной армии среди европейских членов НАТО, Турция располагает и крупнейшими ВВС, которые насчитывают в общей сложности более 1 000 самолетов и около 300 истребителей.

Основу ВВС Турции составляют истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon американского производства. Турция использует F-16 с 1987 года и является их крупнейшим оператором в мире, не считая самих США. Боевую мощь F-16 Анкара дополняет целым сочетанием более старых самолетов, включая совсем древние F-4 Phantom II и F-5 Tiger II.

В последние годы Турция разрабатывает собственные пилотируемые истребители, включая TF KAAN пятого поколения производства Turkish Aerospace Industries (TAI). Однако величайшим новаторством Турции в области воздушной войны стала разработка относительно дешевых и доступных беспилотников — в первую очередь Bayraktar TB2.

1. Россия

Количество самолетов: 4300

Численность личного состава: 165000

Тут обошлось без сюрпризов. Причиной того, что у большинства стран НАТО вообще есть истребители, была и остается Россия.

Сегодня Россия располагает крупнейшим в Европе флотом из более 900 фронтовых самолетов. Ее арсенал в основном состоит из многоцелевых самолетов поколения "4,5": истребители Су-30 и Су-35 в разных модификациях, а также истребитель-бомбардировщик Су-34. Россия также остается одной из немногих стран в мире, обладающих собственным истребителем пятого поколения — Су-57. Не следует питать иллюзий насчет слабости военно-космических сил России: ее ВКС — сильнейшие в Европе, вне конкуренции.