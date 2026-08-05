Т-90М с «Ареной-М» заметили на испытаниях

Танк Т-90М с комплексом «Арена-М» заметили на испытаниях недалеко от УВЗ

Танк Т-90М с комплексом активной защиты (КАЗ) «Арена-М», вероятно, проходит испытания на полигоне вблизи предприятия «Уралвагонзавод» (УВЗ). На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военная хроника».

Издание отмечает, что поставляемые российским предприятием танки могут комплектоваться по смешанному принципу, когда часть машин получает штатный КАЗ, а другие — обновленный «мангал» и расширенный пакет динамической и противокумулятивной защиты.

В июле «Российская газета» заметила, что модернизированный танк Т-72Б3А с КАЗ «Арена-М» появился в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В том же месяце Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что модернизированный танк Т-90М с КАЗ «Арена-М» заметили на трале в России на одной из дорог общего пользования.