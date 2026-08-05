Тихоокеанский флот начал маневры с участием около 60 кораблей

Тихоокеанский флот (ТОФ) России приступил к проведению широкомасштабных маневров, в ходе которых отрабатываются вопросы обороны дальневосточных границ страны. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Учения развернуты в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана.

Задействованы порядка 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 30 единиц авиационной техники — самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации ТОФ. Общая численность участников маневров превышает 13 тыс. военнослужащих.

Главная задача учений — проверить готовность командного состава объединений и соединений к эффективному управлению группировками сил в зонах ответственности, а также отработать нестандартные оперативные задачи. В ходе практической фазы особое внимание будет уделено комплексному применению высокоточного оружия, современных образцов вооружения и военной техники.

Манёвры проходят во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти.

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил Индонезии 30 июля завершили морской этап совместного учения «Орруда-2026» в Японском море. В ходе отработки задач экипажи кораблей провели маневрирование и тренировку по связи с использованием различных видов сигнализации. В учении со стороны России участвовал корвет «Совершенный», а со стороны Индонезии — фрегат «Густи Нгурах Рай».

Во всех пунктах базирования флотов России 26 июля прошли торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ. Во Владивостоке праздник совпал с началом международных учений «Орруда-2026». Как рассказал корреспондент «Известий» Евгений Подтергера, для участия в них к причалу пришвартовался в том числе флагман индонезийских военно-морских сил.