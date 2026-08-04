Противостоять Израилю: Иран предложил Турции создать объединение исламских стран

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Исполняющий обязанности главы Минобороны Ирана Ибн Реза в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером призвал мусульманские государства консолидированно противостоять Израилю. Ибн Реза подчеркнул, что исламскому миру необходимо продемонстрировать единство, чтобы иметь возможность оперативно пресекать провокационные действия со стороны Израиля. Для этого глава иранского оборонного ведомства призвал турецкую сторону к формированию единой системы безопасности, в которой будут участвовать мусульманские страны региона.

В ходе беседы с главой Минобороны Турции иранский министр констатировал, что ключевым деструктивным фактором, дестабилизирующим обстановку в Ближневосточном регионе, является вмешательство различных внешних сил. Ибн Реза также обсудил с Гюлером оперативную обстановку в зоне конфликта и дальнейшее укрепление военного сотрудничества между Анкарой и Тегераном.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что никаких встреч и контактов иранской и американской делегаций, в том числе через посредников, в ближайшие дни не ожидается. При этом Багаи подтвердил продолжение и некоторые успехи в переговорах Ирана с Оманом, направленных на достижение соглашения о формировании безопасного маршрута для прохода судов через Ормузский пролив.