Войти
ixbt.com

Российскую микроэлектронику решили вывести из эпохи советских стандартов

536
0
+1
Микроэлектроника
Микроэлектроника.
Источник изображения: Изображение сгенерировано zen-bear-v13r

Минпромторг перепишет стандарты для материалов микроэлектроники

Минпромторг России приступил к созданию новой системы стандартизации и сертификации химических материалов, используемых при производстве электронной компонентной базы (ЭКБ). На разработку проекта ведомство выделило 54 млн рублей.

Как следует из конкурсной документации, действующая нормативная база во многом опирается на документы, разработанные еще в советское время, и уже не отвечает современным технологиям, требованиям микроэлектронной отрасли и структуре рынка. Подготовить новую систему планируется к ноябрю 2027 года.

Победителю конкурса предстоит изучить мировой опыт сертификации химических материалов для радиоэлектронной промышленности, определить архитектуру будущей системы и подготовить полный пакет нормативных документов. В него войдут правила сертификации продукции, порядок работы органов управления, а также требования к использованию знака соответствия.

Кроме того, исполнителю необходимо разработать несколько вариантов внедрения новой системы с оценкой их экономических, технологических и бюджетных последствий. Также предстоит сформировать реестр испытательных лабораторий, оценить потребность отрасли в аналитическом оборудовании и определить, какие отечественные приборы подходят для проведения сертификационных испытаний.

Работа над новой нормативной базой идет параллельно с реформой системы оценки локализации химических материалов для производства электроники. Ранее Минпромторг подготовил изменения в постановление Правительства №719, предусматривающие включение 22 видов специализированной химической продукции в механизм балльной оценки уровня локализации. Ожидается, что новые требования вступят в силу с 1 января 2028 года.

Создание современных стандартов стало очередным этапом государственной программы импортозамещения в сфере материалов для микроэлектроники. После введения санкций Россия значительно активизировала развитие собственного производства специализированной химии для полупроводниковой промышленности. Так, в конце 2024 года Минпромторг направил около 4,8 млрд рублей на разработку технологий производства химических материалов для интегральных схем, а в 2025 году объявил о планах наладить выпуск 56 видов продукции — от особо чистых кремнийсодержащих соединений до пластин фосфида галлия и монокристаллического германия.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.08 07:03
  • 1
Китайские ученые сделали ночное видение полноцветным
  • 04.08 04:51
  • 1
Медленное угасание "коалиции желающих" (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 04.08 04:40
  • 16353
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.08 01:30
  • 1
Комментарий к "Голодомор. Ложь и факты"
  • 04.08 01:09
  • 1
Комментарий к "Нравственный вакуум: Может ли атеизм обосновать добро? Христианство как опора человечности"
  • 04.08 00:17
  • 0
Комментарий к "Города-предатели, встречавшие немцев как освободителей"
  • 03.08 23:00
  • 1
Крепко сбитые: как работают мобильные огневые группы на «Тиграх»
  • 03.08 22:59
  • 0
Комментарий к "Почему Красная Армия не смогла прорвать линию Маннергейма три месяца"
  • 03.08 22:52
  • 135
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.08 22:42
  • 3
«Новая эра авиации спецопераций»: генерал США оценил штурмовик Skyraider II
  • 03.08 21:34
  • 0
Ответ на вопрос "А стоит ли цитировать маршала Жукова"
  • 03.08 18:33
  • 0
Комментарий к "Мощь американских авианосцев увязывают с беспилотниками"
  • 03.08 05:13
  • 0
Комментарий к "Что дала русским крестьянам победа над Наполеоном?"
  • 02.08 21:06
  • 0
Об обороне, наступлении, и готовности к войне (по мотивам Шишкина :))
  • 02.08 04:46
  • 1
Комментарий к "Танк Т-64 с автоматом заряжания убрал четвёртого члена экипажа — что это изменило в конструкции"