Российскую микроэлектронику решили вывести из эпохи советских стандартов

Минпромторг перепишет стандарты для материалов микроэлектроники

Минпромторг России приступил к созданию новой системы стандартизации и сертификации химических материалов, используемых при производстве электронной компонентной базы (ЭКБ). На разработку проекта ведомство выделило 54 млн рублей.

Как следует из конкурсной документации, действующая нормативная база во многом опирается на документы, разработанные еще в советское время, и уже не отвечает современным технологиям, требованиям микроэлектронной отрасли и структуре рынка. Подготовить новую систему планируется к ноябрю 2027 года.

Победителю конкурса предстоит изучить мировой опыт сертификации химических материалов для радиоэлектронной промышленности, определить архитектуру будущей системы и подготовить полный пакет нормативных документов. В него войдут правила сертификации продукции, порядок работы органов управления, а также требования к использованию знака соответствия.

Кроме того, исполнителю необходимо разработать несколько вариантов внедрения новой системы с оценкой их экономических, технологических и бюджетных последствий. Также предстоит сформировать реестр испытательных лабораторий, оценить потребность отрасли в аналитическом оборудовании и определить, какие отечественные приборы подходят для проведения сертификационных испытаний.

Работа над новой нормативной базой идет параллельно с реформой системы оценки локализации химических материалов для производства электроники. Ранее Минпромторг подготовил изменения в постановление Правительства №719, предусматривающие включение 22 видов специализированной химической продукции в механизм балльной оценки уровня локализации. Ожидается, что новые требования вступят в силу с 1 января 2028 года.

Создание современных стандартов стало очередным этапом государственной программы импортозамещения в сфере материалов для микроэлектроники. После введения санкций Россия значительно активизировала развитие собственного производства специализированной химии для полупроводниковой промышленности. Так, в конце 2024 года Минпромторг направил около 4,8 млрд рублей на разработку технологий производства химических материалов для интегральных схем, а в 2025 году объявил о планах наладить выпуск 56 видов продукции — от особо чистых кремнийсодержащих соединений до пластин фосфида галлия и монокристаллического германия.