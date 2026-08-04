Техника «крылатой пехоты»

О разработках Ростеха для Воздушно-десантных войск

2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. В этот день в 1930 году во время учений Московского военного округа под Воронежем впервые в истории отечественной армии был высажен парашютный десант. Небольшая группа бойцов успешно выполнила задачу в тылу условного противника, положив начало новому роду войск, который впоследствии стал одним из символов российской армии.

За десятилетия существования ВДВ неоднократно подтверждали свою эффективность в боевых действиях и миротворческих операциях. Сегодня в ходе специальной военной операции десантники с честью решают поставленные задачи, проявляя мужество и отвагу.

Успех ВДВ зависит не только от выучки и боевого опыта, но и от современной техники, которая позволяет быстро перебрасывать подразделения, десантировать личный состав и боевые машины, обеспечивать их огневой поддержкой и выполнять задачи в самых сложных условиях. Поздравляем «крылатую пехоту» с профессиональным праздником и рассказываем о технике производства Госкорпорации Ростех для ВДВ.

Для невыполнимых задач

Современные вооруженные конфликты показывают, что Воздушно-десантные войска остаются одним из самых мобильных и подготовленных родов войск. Десантники способны быстро перебрасываться на нужные направления, действовать в тылу противника и на линии соприкосновения, проводить рейды, захватывать и удерживать ключевые объекты, обеспечивая выполнение наиболее сложных задач.

Воздушно-десантные войска предназначены для действий там, где особенно важны скорость, мобильность и внезапность. Подразделения должны быстро оказаться в заданном районе, десантироваться вместе с техникой и сразу вступить в бой. Именно поэтому для ВДВ создаются специальные образцы вооружения, сочетающие высокую огневую мощь, сравнительно небольшой вес и возможность переброски и десантирования военно-транспортной авиацией.

Ростех производит широкую линейку такой техники. Предприятия Госкорпорации за последние годы создали большое количество новых образцов, а также серьезно модернизировали проверенное в реальных условиях вооружение, оснастив его с учетом актуальных и перспективных концепций боевых действий.

Бронетехника «голубых беретов»

Основой бронетанкового парка ВДВ остаются специальные машины, способные десантироваться вместе с подразделениями и действовать сразу после приземления. Вся эта техника разработана и произведена специалистами холдинга «Высокоточные комплексы» в составе Госкорпорации Ростех.

Боевой машиной десанта последнего поколения является БМД-4М — авиатранспортабельная боевая плавающая машина. Техника оснащается мощным вооружением, включающим 100-миллиметровую и 30-миллиметровую пушки, а также пулемет калибра 7,62 мм. Экипаж из трех человек может перевозить еще пять полностью экипированных десантников. Особенностью машины стала гидропневматическая подвеска, позволяющая изменять дорожный просвет от 100 до 500 мм в зависимости от условий применения. Сегодня техника поставляется главному заказчику с комплектами дополнительной защиты, обеспечивающими защиту боковых проекций и верхней полусферы.

Бронегруппа десантников на БМД-4М в зоне СВО. Источник: Минобороны РФ

Также холдинг «Высокоточные комплексы» поставляет в войска модернизированные боевые машины десанта БМД-2М с новым боевым отделением «Берег». Машины проходят капитальный ремонт и получают современный прицельный комплекс, улучшенную систему управления огнем и противотанковый комплекс «Корнет». Благодаря модернизации значительно увеличивается дальность поражения целей, а экипаж получает возможность эффективно уничтожать бронетехнику, укрепленные позиции и другие объекты в любое время суток. Кроме того, машины оснащаются комплектами дополнительной защиты и средствами радиоэлектронной борьбы.

Для перевозки личного состава, боеприпасов и имущества предназначен бронетранспортер БТР-МДМ «Ракушка». Машина вмещает до 13 военнослужащих и может служить базой для командно-штабных, медицинских и других специальных машин. Именно «Ракушка» стала первой современной российской бронемашиной, успешно прошедшей испытания по десантированию вместе с экипажем внутри. БТР-МДМ оснащается двигателем мощностью 450 л.с., может разгоняться до 70 км/ч по шоссе и до 10 км/ч по воде. На вооружении — два 7,62-мм пулемета. Запас хода позволяет перебросить десантников на расстояние до 500 км без дозаправки машины. Сегодня бронетранспортер оснащается средствами радиоэлектронной борьбы, комплектами снижения заметности «Накидка» и приборами ночного видения.

Для наземных операций

Хотя Воздушно-десантные войска традиционно ассоциируются с легкой бронетехникой, сегодня в составе десантно-штурмовых подразделений имеются и полноценные танковые батальоны. Их задача — усиливать подразделения ВДВ во время наземных операций, обеспечивая десантников мощной огневой поддержкой.

Т-72Б3 в зоне СВО. Источник: Минобороны РФ

На вооружении ВДВ РФ находятся танки Т-72Б3 и Т-90М «Прорыв» производства концерна «Уралвагонзавод», входящего в Ростех. Машины последних партий значительно отличаются от техники, поставлявшейся еще несколько лет назад. Они получили средства радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам, дополнительные комплекты защиты, сетчатые экраны против FPV-дронов и новые элементы защиты моторно-трансмиссионного отделения. Все изменения внедряются с учетом опыта эксплуатации техники в современных боевых условиях. За время проведения СВО концерн «Уралвагонзавод» нарастил выпуск танков в разы.

Главное «оружие» десантника

Работа Воздушно-десантных войск невозможна без современных средств десантирования. Парашют — главный символ ВДВ, размещенный на флаге и знаках отличия этого рода войск. Предприятия Ростеха выпускают широкий спектр парашютных систем как для десантирования личного состава, так и техники, и различных грузов.

Десантирование с применением парашютной системы «Кадет». Источник: Минобороны РФ

Для выполнения специальных операций предназначены парашютные системы «Дальнолет», «Беркут», «Стайер» и «Тандем-400». Например, система «Дальнолет» позволяет выполнять прыжки с высоты до десяти километров и преодолевать по воздуху расстояние до 80 километров, доставляя бойца вместе с вооружением и снаряжением общей массой до 190 килограммов. Для массового десантирования используются как хорошо зарекомендовавшие себя системы Д-6 и Д-10, так и совершенно новые — «Кадет». Эти парашютные системы отличаются усовершенствованными тактико-техническими характеристиками в части полетной массы и возможности маневрирования. Таким образом, боец может взять с собой больше полезного груза.

Отдельное направление — десантирование техники и грузов. Для сброса боевых машин массой до 20 тонн используются многокупольная система МКС-350 и парашютно-бесплатформенная система ПБС. Для доставки боеприпасов, оборудования и гуманитарных грузов разработаны современные грузовые парашютные комплексы. Еще одной перспективной разработкой стала автоматизированная парашютная система доставки грузов по воздуху АПСДГ-250, способная доставлять грузы массой до 250 килограммов с высоты до восьми километров с точностью приземления около 100 метров.

Крылья ВДВ

Главным транспортом российских десантников уже много лет остается военно-транспортный самолет Ил-76, разработанный и выпускаемый предприятиями Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха. По сравнению с предыдущими версиями новейшая модификация Ил-76МД-90А получила более 70% обновленных систем и агрегатов. Самолет способен перевозить и десантировать три БМД-4М, три БТР-МДМ или две самоходные противотанковые установки «Спрут». Кроме техники, Ил-76МД-90А может одновременно десантировать до 126 военнослужащих в полной экипировке.

Ил-76МД-90А ВКС России. Источник: Минобороны РФ

«Сердцем» самолета стали четыре отечественных двигателя ПС-90А-76 производства Объединенной двигателестроительной корпорации, также входящей в Ростех. При десантной нагрузке 60 тонн дальность полета достигает 4 тысяч километров, а с грузом 52 тонны возрастает до 5 тысяч километров. Ключевое преимущество российского транспортника перед мировыми конкурентами — он способен автономно работать с неподготовленных и грунтовых аэродромов.