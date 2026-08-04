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Техкульт

Первый лунный экскаватор будет готов к 2028 году

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Лунный экскаватор

Компании Interlune и Vermeer сообщили о запуске совместного проекта по созданию комплекса машин для выравнивания лунной поверхности. Interlune специализируется на робототехнике и космической инфраструктуре, а у Vermeer 80-летний опыт создания сложного промышленного оборудования для стройплощадок. Лунный бульдозер, экскаватор и другая техника станут первыми машинами, специально спроектированными для строительных работ за пределами Земли.

Выравнивание грунта – основа всех будущих миссий на Луне. И потому, что поверхность нашего естественного спутника испещрена кратерами и завалена обломками метеоритов. И потому, что без ровной поверхности не построить ничего – ни жилой модуль, ни промышленный объект, ни посадочную площадку для транспортных ракет. А значит, любое коммерческое освоение Луны начнется с применения такой техники, поэтому интерес и выгода Interlune и Vermeer очевидны. Работать будущему бульдозеру придется в крайне сложных условиях, где главная проблема – огромная задержка связи. Поэтому машина должна быть предельно автономной и в какой-то степени самостоятельно справляться с нестандартными ситуациями, плюс как-то обслуживать сама себя. А ломаться она будет часто – из-за экстремальных перепадов температуры и вездесущей лунной пыли, которая по многим показателям превосходит земные абразивы. Создание первого лунного бульдозера и остальной техники для работы с грунтом запланировано уже на 2028 год. Компании торопятся занять нишу – если их предложение окажется удачным, все прочие миссии по строительству чего-то на других планетах и спутниках будут начинаться с заказа такой техники. Что предъявляет дополнительные сложности для инженеров и конструкторов, ведь нужно уже сейчас проектировать универсальные машины для работы на Марсе и в других средах.

Александр Мартыненко

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Проекты
Луна
Марс
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