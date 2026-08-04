Войти
Lenta.ru

Российский «Курьер» получил лазер

514
0
+1
Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

«Звезда»: Российский НРТК «Курьер» получил лазер для разминирования

Российский наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» получил лазер для разминирования, заявил в эфире телеканала «Звезда» эксперт программы Народного фронта «Кулибин-Клуб» Олег Заремба.

«Даже 10-сантиметровый слой керамики, он прожигается высокомощным лазером и выжигает взрывчатое вещество в гранате, мине, снаряде и так далее», — заметил специалист.

По его словам, выжигание взрывчатого вещества осуществляется без детонации и на безопасном расстоянии, достигающем сотен метров.

В июле газета «Известия» сообщила, что «Курьер» оснастили гравитационным захватом.

В том же месяце Минобороны России сообщило, что снабжение подразделений группировки войск «Запад» на краснолиманском направлении обеспечивают операторы НРТК «Курьер».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.08 07:03
  • 1
Китайские ученые сделали ночное видение полноцветным
  • 04.08 04:51
  • 1
Медленное угасание "коалиции желающих" (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 04.08 04:40
  • 16353
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.08 01:30
  • 1
Комментарий к "Голодомор. Ложь и факты"
  • 04.08 01:09
  • 1
Комментарий к "Нравственный вакуум: Может ли атеизм обосновать добро? Христианство как опора человечности"
  • 04.08 00:17
  • 0
Комментарий к "Города-предатели, встречавшие немцев как освободителей"
  • 03.08 23:00
  • 1
Крепко сбитые: как работают мобильные огневые группы на «Тиграх»
  • 03.08 22:59
  • 0
Комментарий к "Почему Красная Армия не смогла прорвать линию Маннергейма три месяца"
  • 03.08 22:52
  • 135
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.08 22:42
  • 3
«Новая эра авиации спецопераций»: генерал США оценил штурмовик Skyraider II
  • 03.08 21:34
  • 0
Ответ на вопрос "А стоит ли цитировать маршала Жукова"
  • 03.08 18:33
  • 0
Комментарий к "Мощь американских авианосцев увязывают с беспилотниками"
  • 03.08 05:13
  • 0
Комментарий к "Что дала русским крестьянам победа над Наполеоном?"
  • 02.08 21:06
  • 0
Об обороне, наступлении, и готовности к войне (по мотивам Шишкина :))
  • 02.08 04:46
  • 1
Комментарий к "Танк Т-64 с автоматом заряжания убрал четвёртого члена экипажа — что это изменило в конструкции"