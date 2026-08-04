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Военное обозрение

Кибератаки и артиллерия: в армии США создано «многодоменное командование»

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Источник изображения: topwar.ru

В армии США в рамках трансформации вооруженных сил страны около 12 тысяч военнослужащих были переведены в состав новосозданного подразделения «многодоменного командования». При этом новое формирование является первым в своем роде и объединяет давно существующие сухопутные войска с силами, ориентированными преимущественно на новейшие тактики ведения боевых действий, включающие кибервойну, радиоэлектронную борьбу, а также огневое воздействие на противника при помощи беспилотников и артиллерии.

Новое «многодоменное командование» позиционируется как «самодостаточное» формирование, функционирующее аналогично силам прикрытия. В сферу деятельности подразделения будут входить задачи разведки и контрразведки, кибератаки на вражескую инфраструктуру, а также традиционные артиллерийские удары по позициям противника, призванные обеспечивать наступление основных сил. Таким образом, фактически предполагается задействовать «междоменный контактный уровень» для оперативного выявления и идентификации угроз, а затем их уничтожения.

В то же время армия США последовательно усиливает информационно-психологический компонент современных военных действий, выводя подразделения психологических операций (PSYOP) в число ключевых инструментов достижения стратегических целей. Согласно принятым недавно изменениям в устав вооруженных сил США, воздействию на сознание военнослужащих и мирное население противника определяется не менее важная роль, чем применению военной силы. Среди приоритетных направлений подготовки операторов психологических операций в документе называются анализ зарубежной аудитории, использование открытых источников информации, оценка информационной среды, выявление факторов влияния на общественное мнение и планирование комплексных информационно-психологических кампаний.

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