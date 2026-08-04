Цель и указание: Северный флот отработал отражение агрессии в Арктике

Как усиление активности НАТО в регионе влияет на боевую подготовку наших моряков

Системный вызов, который НАТО решило бросить России одновременно на Балтике и в Арктике, корректирует боевую подготовку отечественного флота, уверены эксперты. По их словам, это отразилось на характере масштабных учений в Баренцевом море, о завершении которых 3 августа сообщило Минобороны РФ. Северный флот отработал взаимодействие между морской авиацией, береговыми ракетными комплексами, надводными и подводными кораблями — целью было уничтожение корабельной группировки условного противника. Такие маневры особенно актуальны с учетом вступления в НАТО Швеции и Финляндии, и недружественной активности Норвегии, говорят аналитики.

Как прошли учения Северного флота

В Баренцевом море прошли учения Северного флота по разгрому корабельных группировок условного противника, сообщило 3 августа Минобороны России. В них были задействованы фрегат «Адмирал Головко», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и береговой ракетный комплекс «Бастион».

С воздуха корабли поддерживали сразу несколько типов самолетов: противолодочный Ту-142, бомбардировщики Су-24м, палубные истребители МиГ-29к, ракетоносцы Ту-22М3 и заправщик Ил-78.

Ту-142 обнаружил силы противника и передал целеуказания на командный пункт группировки — фрегат «Адмирал Головко». После чего корабельная группа артиллерийским огнем уничтожила условный вражеский десант.

Затем по мишеням, имитирующим основную группировку противника, расположенную в 300 км, нанесли комбинированный ракетный залп. Фрегат запустил противокорабельный «Калибр», крейсер — «Вулкан», а береговой комплекс «Бастион» с полуострова Рыбачий ударил сверхзвуковым «Ониксом».

Точку в учениях поставила атомная подлодка «Орел» — находясь под водой, она выпустила по мишени еще три крылатые ракеты «Гранит».

Какие ракеты применялись в ходе учения

С «Адмирала Головко» была запущена крылатая ракета «Калибр» в противокорабельном варианте с дальностью действия до 500 км, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев. У нее специальная боевая часть, которая на последнем этапе полета развивает высокую скорость и преодолевает противовоздушную оборону объекта.

— Крылатая ракета «Вулкан» с дальностью действия до тысячи километров, выпущенная с «Маршала Устинова» — одна из самых мощных крылатых ракет, которые есть на вооружении флота. Может нести как обычную, так и ядерную боевую часть. Способна поражать морские цели любого класса, — пояснил Дмитрий Корнев.

Береговой ракетный дивизион выполнил пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты «Оникс», которая обладает высокой возможностью пробивать противовоздушную оборону современных кораблей любых стран, отметил эксперт. Сбить эту ракету современными корабельными системами ПВО практически невозможно.

— Крылатые ракеты «Гранит», пуск которых в финале учений выполнил атомный подводный крейсер «Орел», — это одна из самых больших сверхзвуковых ракет, которые применяются группами. Могут выходить на цель с разных направлений. Дальность действия до 700 км. Могут поражать как морские, так и наземные цели, — отметил Дмитрий Корнев.

Северный флот ежегодно проводит подобные мероприятия, рассказал «Известиям» кандидат военных наук, контр-адмирал Михаил Чекмасов.

— В течение года идет подготовка к такому мероприятию, — отметил он. — Разные силы выполняют одиночные задачи. А сейчас идет выполнение совместных задач силами флота. Задействована и морская авиация, и береговые войска, и надводные, и подводные силы. Отрабатывается взаимодействие между разными силами и войсками флота.

Противостояние в северных регионах усилилось в связи с тем, что Швеция и Финляндия стали членами НАТО, добавил контр-адмирал. Эти страны проводят свои учения. Северный флот их отслеживает и анализирует.

В результате в ходе масштабных учений на Северном флоте отрабатывался конкретный сценарий — противодействие высадке морского десанта и борьба с корабельными группировками противника, рассказал «Известиям» военный эксперт капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

— Актуальность именно такого сценария обусловлена вполне конкретными угрозами в Арктике со стороны стран НАТО, — уточнил он.

На севере наибольшую активность проявляют Норвегия.

— В последние годы Осло ведет себя крайне недружественно, — отметил эксперт. — Правительство этой страны — один из главных спонсоров киевского режима. Они могут себе это позволить, потому что после того, как Россию начали выдавливать с европейского газового рынка, именно Норвегия, как нефте- и газодобывающая страна, заработала колоссальные средства.

В этой скандинавской стране активно расширяется военная инфраструктура: строятся новые учебные центры и полигоны для подготовки вооруженных сил.

— Северный флот предназначен как раз для парирования таких вызовов, — пояснил Василий Дандыкин. — Его задачи четко определены: уничтожение противника на берегу и нанесение ударов по надводным корабельным группировкам противника. Именно по этой причине на маневрах стрельбы велись на большую дистанцию с применением оружия главного калибра.

Расширение северного фланга альянса за счет вступления Швеции и Финляндии, безусловно, заставило нас скорректировать планы боевой учебы, отметил эксперт.

НАТО решила бросить нам системный вызов одновременно и на Балтике, и в Арктике. Поэтому вся боевая подготовка флота теперь осуществляется с учетом возможности такого развития событий.

География ответственности Северного флота огромна — от обеспечения безопасности трассы Северного морского пути до оперативных действий в Северной Атлантике.

Формально сценарий учений можно назвать оборонительным — отрабатывалась защита побережья без задачи захвата плацдармов. Но любой грамотный военный понимает: современная оборона носит исключительно активный характер, отметил Василий Дандыкин.

Роман Крецул

Богдан Степовой