НАТО и переосмысление понятия влияния (Al Khaleej, ОАЭ)

Al Khaleej: НАТО меняет приоритеты под давлением Трампа и растущих угроз

Давление Трампа и изменение глобальной обстановки вынуждает НАТО искать новый формат существования, пишет Al Khaleej. Все большее внимание уделяется географическому положению, военной промышленности и способности стран самостоятельно обеспечивать собственную безопасность.

Хисам Миро (حسام ميرو)

На фоне неопределенности в американо-европейских отношениях после начала второго срока Дональда Трампа саммит НАТО в Анкаре вновь поднял вопрос о стабильных и меняющихся аспектах сотрудничества между двумя главными трансатлантическими союзниками. Это особенно важно с учетом серьезного давления, которое Вашингтон оказывал на европейских союзников в последние полтора года по целому ряду военных, экономических, торговых и политических вопросов.

Президент США Дональд Трамп вновь подверг критике европейские страны за недостаточный, по его мнению, уровень расходов на оборону, призвав увеличить их до 5% ВВП. Кроме того, он не скрывал своего явного недовольства позицией трех крупнейших европейских держав — Франции, Германии и Италии, — которые отказались оказать Вашингтону поддержку в его военной кампании против Ирана.

Трамп также обвинил Испанию в том, что она является "плохим партнером", и распорядился прекратить торговое сотрудничество с Мадридом после того, как Испания стала первой европейской страной, отказавшейся присоединиться к США и Израилю в военной операции против Ирана.

При этом и американская, и европейская стороны признают, что НАТО остается жизненно важным элементом общей безопасности. Однако сохранение альянса в прежнем формате требует переосмысления отношений, устранения разногласий и восстановления взаимного доверия. Обеим сторонам необходимо лучше понимать, как изменилась международная ситуация, и четче определить роль США и Европы в новом мире.

На протяжении десятилетий отношения между Вашингтоном и Европой оставались прочными благодаря НАТО. Со временем НАТО столкнулась с новыми вызовами: изменились ее ценности, политические подходы и военные задачи. Кроме того, появились новые геополитические вызовы, среди которых особое место занимает усиление Китая как главного стратегического соперника США на мировой арене.

После начала конфликта на Украине Европа столкнулась с новыми вызовами и трудностями. С одной стороны, она понимает, насколько важно сотрудничать с Вашингтоном. С другой стороны, Европа понимает, что главные стратегические интересы Соединенных Штатов все больше связаны с Китаем и созданием партнерств для противодействия его влиянию, например Четырехстороннего диалога по вопросам безопасности (QUAD). Изменение приоритетов Вашингтона заставляет ведущие европейские страны пересматривать свои оборонные и военные планы. Однако при этом они пока не могут полностью отказаться от зависимости от американской поддержки.

На саммите НАТО в Анкаре обсуждали ситуацию на Украине. Однако самым важным вопросом стало состояние военной промышленности. Вооруженный конфликт показал европейским странам, что их оборонные возможности ограничены. Спустя более 30 лет после окончания холодной войны Европа столкнулась с тем, что экономическое и технологическое развитие само по себе не гарантирует способности быстро производить необходимое количество боеприпасов, восполнять военные потери и вести затяжные конфликты. Относительно спокойный период не может продолжаться бесконечно, поэтому укрепление обороны и восстановление военного потенциала становятся важными задачами.

В НАТО также происходят значительные изменения, которые могут усилить роль таких периферийных стран, как Турция, Польша и Румыния. Эти государства активно развивают оборонную промышленность, увеличивают производство вооружений и внедряют новые технологии, включая искусственный интеллект и цифровые системы. Одновременно они укрепляют традиционные военные отрасли, такие как производство танков, другой бронетехники и боеприпасов. Кроме того, их значение для безопасности альянса выросло: например, Польша стала одной из ключевых стран на восточном фланге НАТО.

В ответ на эти изменения Германия недавно утвердила рекордный оборонный бюджет в размере 555,4 миллиарда евро на 2027–2030 годы. Эти средства должны помочь компенсировать "десятилетия недостаточного финансирования обороны". Подобная тенденция наблюдается и в других европейских государствах: многие из них увеличивают расходы на оборону, стремясь стать более самостоятельными в вопросах безопасности.

Саммит в Анкаре показал, что речь идет не только о военных расходах и распределении обязанностей между странами НАТО. Главный вопрос заключается в том, что сегодня определяет влияние государств в мире. После окончания холодной войны считалось, что основными источниками силы являются экономика, технологии, рынки и мягкая сила. Однако новые геополитические события вновь доказали важность таких факторов, как географическое положение, военная промышленность, способность защищать свои интересы и обеспечивать безопасность. Поэтому изменения в НАТО отражают новый этап, когда страны пересматривают, от чего зависит их влияние — как внутри альянса, так и на мировой арене.