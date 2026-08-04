Впервые для производства американских АПЛ типа "Вирджиния" применят австралийскую сталь

Австралийская промышленность достигла важной вехи в рамках международного партнерства AUKUS: впервые при строительстве американских многоцелевых атомных подлодок класса "Вирджиния" будет использована сталь, произведенная в Австралии.

Как уточняет Naval News, компания Bisalloy Steels получила заказ от General Dynamics Electric Boat (GDEB) на сумму около 2 млн долларов США на поставку стальных листов HY80, используемых при строительстве подводных лодок класса "Вирджиния". Это первый случай попадания австралийской стали в цепочку поставок для американских субмарин, что подчеркивает растущую роль австралийской промышленности в поддержке программ подводных лодок союзников.

Корпус многоцелевой атомной подлодки "Оклахома", США Newport News Shipbuilding

По информации издания, это достижение стало результатом успешного прохождения компанией Bisalloy Steels квалификации в рамках программы DIVQ (Defence Industry Vendor Qualification) правительства Австралии, которая помогает австралийским компаниям соответствовать строгим стандартам, необходимым для выхода на рынок производства подлодок в США.

Процесс квалификации включал тесное сотрудничество Bisalloy с компанией BlueScope, Австралийским агентством по подводным технологиям и GDEB. BlueScope производит стальные листы в Австралии, а Bisalloy выполняет специализированную обработку и термообработку, необходимые для производства стали HY80. HY80, или High Yield 80, – это высокопрочная сталь, разработанная для сложных условий эксплуатации в военно-морском флоте. Процесс квалификации включал в себя обширные испытания, чтобы гарантировать соответствие материала стандартам, необходимым для строительства подводных лодок.

"AUKUS создает реальные возможности для австралийской промышленности. Благодаря таким программам, как DIVQ, мы помогаем нашим поставщикам развивать навыки, процессы и получать квалификацию, необходимые для конкуренции за заказы, – заявил глава отдела цепочки поставок Австралийского агентства подводных технологий Кайли Райт. – Этот первый заказ предоставляет ценный опыт и помогает местным компаниям подготовиться к будущим вызовам, связанным с реализацией австралийской программы создания атомных подводных лодок".

Напомним, что в сентябре 2021 года Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Канберра, в частности, решила построить как минимум восемь многоцелевых атомных подводных лодок по технологиям, переданным Вашингтоном и Лондоном, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Следствием создания этого альянса стал разрыв соглашений с Францией на поставку дизель-электрических субмарин типа "Атака".

Предполагается, что изначально Канберра получит несколько американских подлодок класса "Вирджиния", после чего производство атомных АПЛ развернется на судостроительных мощностях в Австралии.