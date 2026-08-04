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Военное обозрение

Противник заявил о найденном РФ «противоядии» против БПЛА на трассе «Новороссия»

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Источник изображения: topwar.ru

Россия нашла эффективное противоядие против украинских ударов по трассе «Новороссия». Об этом заявил советник Зеленского Сергей «Флеш» Бескрестнов.

Ранее ВСУ активно атаковали российскую инфраструктуру беспилотниками среднего радиуса действия. Однако теперь Москва масштабирует системы радиоэлектронной борьбы, направленные против терминалов Starlink.

Украинские операторы всё чаще фиксируют работу такого РЭБ, который реально мешает управлению дронами. Кроме того, вдоль границ и ключевых трасс развёрнута так называемая радиографическая сеть. Над дорогами постоянно патрулируют зенитные беспилотники. В результате украинским операторам ударных БПЛА, на что сетует Бескрестнов, стало значительно сложнее выполнять задачи.

Напомним: в июне и июле украинские дроны буквально терроризировали транспорт на ряде участков трассы «Новороссия». Это серьёзно нарушило логистику, затруднив поездки на Крымский полуостров и снабжение региона. Теперь, по крайней мере на ближайшую перспективу, «противоядие» найдено. Российские контрмеры уже снижают эффективность атак. Но противник явно ищет новые способы террора.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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